Le Real victime d'un complot arbitral, psychose à Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid est revenu fâché de Séville samedi soir. Le match nul 1-1 concédé n'a pas arrangé les affaires madrilènes mais c'est surtout les décisions arbitrales qui ont énervé Carlo Ancelotti. On parle déjà de complot à Madrid.

En pleine affaire Negreira à Barcelone, le Real Madrid remet une pièce dans la machine médiatique. Après Séville-Real samedi soir (1-1), les Madrilènes s'estimaient lésés par l'arbitrage de M. Ricardo de Burgos Bengoetxea. L'officiel basque était dans le viseur de Carlo Ancelotti après un match lors duquel certaines de ses décisions auraient impacté le résultat de la rencontre. Interrogé sur la prestation arbitrale du soir, l'entraîneur italien a indiqué ne pas donner de commentaire pour ne pas risquer d'éventuelles sanctions de la ligue espagnole. Que reproche le Real à M.de Burgos ? Principalement, un penalty oublié sur Vinicius pour une poussée supposée de Jesus Navas. Mais, globalement, l'incohérence du corps arbitral était relevée par les Madrilènes.

Le Real Madrid victime d'une cabale arbitrale ?

A Madrid, on se demande pourquoi le VAR n'a pas appelé l'arbitre principal pour la faute sur Vinicius, jugée claire par les journalistes madrilènes. Surtout, on rappelle qu'une faute similaire du Brésilien sur le même Navas en milieu de terrain a sanctionné le joueur du Real Madrid. En plus, plusieurs joueurs du Real ont quitté Séville blessés, témoignant de l'agressivité non sanctionnée des Andalous. Les deux points potentiellement perdus donnent mal à la tête des dirigeants madrilènes alors que le Clasico se profile dans une semaine. Selon Marca, cet épisode sévillan n'est pas considéré comme anodin puisqu'en interne la question arbitrale est dans toutes les têtes.

🚨🚨🚨 El Real Madrid habla del arbitraje de ayer: "Jamás habíamos vivido algo así" https://t.co/IN67NUW4Ph — MARCA (@marca) October 22, 2023

« Le Real Madrid est de plus en plus convaincu qu'il devra faire bien plus que les autres équipes pour pouvoir gagner des matchs. Ils prennent comme exemple ce qui s'est passé au Sánchez-Pizjuán pour que chaque match soit considéré comme une finale par certains joueurs qui ont quitté Séville blessés. […] La question de l'arbitrage inquiète chaque jour davantage Valdebebas. On ne parle plus des victoires ou des défaites du club », relaie le quotidien madrilène pro-Real. Une pique à peine dissimulée envers le rival barcelonais, accusé de tenir les instances arbitrales sous fond d'affaire Negreira.