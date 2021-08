Lionel Messi à Paris, la presse barcelonaise est en larmes

Dans : Liga.

L'apparition de Lionel Messi avec un tee-shirt à la gloire du PSG dès qu'il est arrivé à Paris a été vécue comme un traumatisme à Barcelone. Les médias sportifs sont sous le choc et c'est désormais la désolation.

Il y a une semaine seulement, Sport et le Mundo Deportivo se régalaient des vacances de Lionel Messi à Ibiza, et blaguaient sur la photo de la Pulga prise avec quelques joueurs du Paris Saint-Germain. Le sextuple Ballon d'Or était annoncé de retour à Barcelone mercredi soir afin de signer son nouveau contrat avec Joan Laporta, et sa présence au match amical de dimanche dernier contre la Juventus était même envisagée. Mais le scénario le plus incroyable de l’histoire du football s’est déroulé sous le regard consterné des journalistes barcelonais. Dimanche, le choc avait déjà été rude, lorsque Lionel Messi avait annoncé, en larmes, son départ après 21 ans passés sous le maillot du Barça. Mais ce mardi, lorsque Lionel Messi est apparu à une fenêtre de l’aéroport du Bourget vêtu d’un tee-shirt « Ici c’est Paris », tout s’est subitement écroulé.

Barcelone encaisse mal l'uppercut du PSG avec Lionel Messi

« La douloureuse première image de Leo Messi a Paris, titre le très chauvin quotidien sportif barcelonais Sport, qui ne cache pas sa désolation au moment où Lionel Messi est apparu au Bourget. Ce slogan « Ici c’est Paris » risque d’être longtemps douloureux pour les fans du FC Barcelone qui jusqu’à aujourd’hui n'avaient vu Lionel Messi qu’avec le maillot du Barça et de l’Argentine. »

Du côté du Mundo Deportivo, qui a longtemps fait croire que Neymar voulait quitter le Paris Saint-Germain afin de revenir au FC Barcelone pour jouer de nouveau avec Lionel Messi la pilule est dure à avaler après cette séquence à Paris. « Les fans du Barça ont le cœur brisé, ils ont du mal à atteindre la phase d'acceptation afin d’assimiler que Messi ne jouera pas sous le maillot du Barça la saison prochaine », explique le média sportif barcelonais, qui fait remarquer que le PSG pourra aligner Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Pour la presse plus proche du Real Madrid, si on ne veut pas trop chambrer le FC Barcelone, on se jette désormais sur la possibilité que le PSG laisse partir Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato suite à la signature de Lionel Messi. « Mbappé entre dans la « zone Florentino ». Le 31 août est aussi proche que Mbappé l’est du Real Madrid. Le président des Merengue a déjà signé quatre grands joueurs au dernier jour du mercato dans le passé : Ronaldo, Ramos, Modric et Bale. Le prochain pourrait être Mbappé », lance le quotidien AS, qui affirme que Paris a l’obligation de vendre sous peine de connaître des soucis avec l’UEFA.