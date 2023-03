Le Real Madrid se lance pour Bellingham avec 140 ME

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pour continuer à renouveler son milieu de terrain, le Real Madrid a fait de Jude Bellingham sa priorité en vue du mercato estival. La Maison Blanche a entamé des discussions avec le joueur du Borussia Dortmund et prépare une offre à 140 millions d’euros bonus compris.

Le Real Madrid pourrait être le principal animateur du prochain mercato. Contrairement au rival du FC Barcelone, le club de la capitale espagnole ne sera freiné par aucun souci financier. Les dirigeants peuvent aborder le recrutement avec sérénité, eux qui envisagent notamment d’ajouter un attaquant à l’effectif. Avec ou sans le Français Karim Benzema, dont le contrat expire en juin, la Maison Blanche estime que le groupe a besoin d’un avant-centre de haut niveau.

🚨 Real Madrid are plotting a summer move for Erling Haaland, as part of a plan to bring in a new generation of young stars that also includes Jude Bellingham.



(Source: Independent) pic.twitter.com/wjTRCi73Gx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2023

A priori, l’heureux élu ne sera pas Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain étant évidemment opposé à son départ. Le Real Madrid semble plutôt s’intéresser à Erling Haaland au cas où Manchester City ouvrait la porte. Quant à l’entrejeu, avec les 33 ans de Toni Kroos et les 37 ans de Luka Modric, les Merengue veulent continuer leur renouvellement entamée avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Cette fois, la grande priorité se nomme Jude Bellingham et les Madrilènes vont se donner les moyens de battre la concurrence sur ce dossier.

Le plus gros transfert de l'histoire du Real ?

En effet, le quotidien As nous apprend que le Real Madrid prépare une offre de 100 millions d’euros (plus 40 millions d’euros de bonus) pour le milieu du Borussia Dortmund ! Le champion d’Espagne en titre aurait récemment envoyé un émissaire en Allemagne pour établir un premier contact avec l’international anglais et son entourage. Preuve que Jude Bellingham n’a pas encore pris sa décision alors que le média allemand Bild l’annonce plus proche de Liverpool. De son côté, le Borussia Dortmund espère conserver son joueur sous contrat jusqu’en 2025, lequel a refusé de négocier une prolongation.