Le Real négocie à la hache avec Mbappé, c'est le feu

Florentino Pérez en fait une question de principe, il y aura zéro surenchère de la part de son club pour Kylian Mbappé, notamment en comparaison avec l'offre du PSG. Le clan de l'international français va devoir montrer son amour pour le Real Madrid.

Comme prévu, le mois de janvier est tendu en ce qui concerne le dénouement du dossier de l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris SG semble avoir fait le tour de la question, et plusieurs médias européens ont confirmé que la tendance allait à un départ vers le Real Madrid en fin de saison, quand il aura terminé son contrat avec le club de la capitale. Mais la situation n’est pas si simple, et on comprend désormais mieux pourquoi Nasser Al-Khelaïfi reste assez confiant, et en position d’attente dans ce feuilleton.

En effet, la presse allemande et notamment le journal Bild avait déjà laissé entendre que, si Mbappé avait la volonté de signer au Real Madrid, un accord financier pour son futur contrat était très loin d’être trouvé. L’ancien attaquant de l’AS Monaco possède une offre colossale de la part du PSG, avec un salaire atteignant, bonus compris, les 100 millions d’euros par an. La proposition est concrète, et permet aussi à l’international français d’espérer une très belle offre, peut-être pas à ce niveau, de la part du Real Madrid.

Le Real teste la motivation de Mbappé

Mais à ce niveau, c’est clairement l’énorme douche froide annonce ESPN. Le média sportif américain dévoile que Florentino Pérez se montre très ferme, et ne compte pas faire de proposition surréaliste pour convaincre Mbappé de signer. Si le champion du monde 2018 veut venir, ce sera aux conditions fixées par la Casa Blanca. Résultat, un salaire de 32 millions d’euros lui est proposé, dans un contrat longue durée et avec une belle prime à la signature. Pas de quoi crier famine c’est sûr mais très loin de ce que propose le PSG. Ce serait certes le plus gros salaire de l’effectif merengue, mais le Real ne veut pas bousculer l’équilibre de son vestiaire et voir une star gagner 5 à 6 fois plus que Bellingham ou Vinicius.

Cette offre a aussi un petit côté humiliant pour Mbappé, car elle serait légèrement inférieure au package qui lui avait été fait en 2022, avant qu’il ne prolonge au PSG. Le Real Madrid estime avoir de quoi faire offensivement avec les joueurs de son effectif, et que la signature du Français n’est plus aussi vitale que par le passé. Une vraie claque qui risque d’atteindre la susceptibilité du kid de Bondy, mais qui doit aussi permettre à tout le monde de mesurer son envie de jouer au Santiago Bernabeu. Car si le choix de Mbappé se résume en effet à des conditions financières, le PSG a toutes ses chances. Mais il reste à savoir si l’énorme différences entre les deux propositions remettra en cause son avenir annoncé dans la capitale espagnole.