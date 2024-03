Le Real Madrid vire le meilleur latéral du monde

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid prépare un mercato XXL l'été prochain. En plus de Kylian Mbappé, la Casa Blanca veut boucler le deal Alphonso Davies.

Le Real Madrid a perdu en qualité ces dernières saisons et compte bien rectifier le tir l'été prochain. Les Merengue vont accueillir Endrick et Kylian Mbappé. Deux cracks qui assureront l'avenir de la Casa Blanca en attaque. Mais d'autres secteurs de jeu méritent aussi quelques retouches. C'est le cas de la défense. Un joueur est particulièrement apprécié par la direction du Real Madrid : Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern Munich veut quitter la Bavière pour rejoindre la capitale espagnole. Le Canadien et le Real Madrid sont proches d'un accord contractuel. Reste donc à sceller un deal avec le Bayern Munich. Mais les champions d'Allemagne ne feront aucun cadeau et demandent 70 millions pour lâcher l'ancien des Vancouver Whitecaps.

Ferland Mendy sacrifié au mercato, le Real dit oui

La somme demandée par le Bayern Munich pour Davies n'arrange pas tellement le Real Madrid, qui va devoir déjà aligner gros pour contenter Kylian Mbappé et son nouveau contrat. L'objectif est donc de faire baisser la note. Pour cela, Ferland Mendy pourrait être inclus dans le deal, du moins si l'on en croit les informations d'Eduardo Inda. Dans l'émission El Chiringuito de Jugones, le consultant a en effet indiqué concernant l'ancien de l'OL : « Le Real Madrid veut Alphonso Davies comme rappelé depuis un an. Le problème est que le Bayern demande 70 millions d'euros pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Le Real Madrid réfléchit à la possibilité de donner une somme d'argent plus Ferland Mendy dans le deal ». Ok Diario précise de son côté que les Merengue sont prêts à donner 35 millions d'euros pour s'offrir Davies.

Ferland Mendy sera lui poussé vers la sortie malgré l'admiration que lui porte Carlo Ancelotti, qui le voit comme le meilleur du monde à son poste quand il est en forme. De sa décision d'être inclus dans la transaction avec Alphonso Davies dépendra le sort de ce deal, tout comme de l'aval du Bayern. Il se dit depuis quelques jours que la priorité reste Théo Hernandez pour venir combler le départ du Canadien. Le futur coach bavarois décidera aussi du meilleur remplaçant à Davies, qui veut lui plus que tout rejoindre les rangs du Real Madrid.