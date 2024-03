Bellingham privé d'un but et expulsé, polémique XXL à Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La fin de match entre Valence et le Real Madrid samedi a été houleuse. Les Madrilènes pensaient avoir gagné le match après une tête de Bellingham mais l'arbitre a sifflé la fin du match en cours d'action. L'Anglais a été exclu pour protestation.

Ces dernières années, les Valence-Real Madrid à Mestalla défrayent la chronique. La saison passée, Vinicius avait été victime d'insultes racistes de la part de certains supporters valenciens. Un an plus tard, le Brésilien a marqué deux buts mais il n'était pas la star du match. C'était plutôt Jesus Gil Manzano, l'arbitre du match. L'officiel international a créé la polémique en sifflant prématurément la fin du match. Dans la continuité d'un corner du Real, Brahim Diaz trouvait la tête de Bellingham pour le troisième but victorieux. Sauf, que M.Manzano avait décidé de mettre un terme à la rencontre au moment où le ballon était écarté sur le côté par les Madrilènes.

Le Real Madrid crie au vol manifeste

Au Real, l'incompréhension a vite laissé place à la colère. Jude Bellingham est allé dire le fond de sa pensée à l'arbitre : « C’est un p*tain de but, la balle est dans les airs ». Mais, il a récolté un carton rouge. De quoi le priver potentiellement des prochains matchs de championnat. Tout le Real Madrid a crié au scandale et au vol manifeste. « Inhabituel, inouï, gênant, un véritable vol », a t-on entendu sur la chaine du club. « C'est honteux », a posté sur X Aurélien Tchouaméni. Il faut dire que si les 8 minutes d'arrêts de jeu étaient dépassées, on aurait du jouer car les deux premières minutes du temps additionnel avaient été consacrées à la VAR. Cette dernière avait annulé un penalty sifflé par M.Manzano, en faveur de...Valence.

That’s embarrassing — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) March 2, 2024

De quoi rendre le coup de sifflet de Jesus Gil Manzano ubuesque pour le placide Carlo Ancelotti. Ce dernier a surtout pensé aux conséquences néfastes pour Jude Bellingham. « C'est quelque chose d'inédit, c'est le mot que je veux utiliser. Cela ne m'était jamais arrivé. C’est un phénomène sans précédent. […] Le rouge nous dérange. Bellingham a été transparent en avouant ce qu'il a dit, en abordant avec véhémence quelque chose de normal après ce qu'il s'est passé et en disant « c'est un p*tain de but ». Mais il n’a pas prononcé d’insultes, il était juste frustré. Mais il n’a pas dit d’insulte, pas du tout. Voyons ce qu'ils écrivent dans le rapport », a t-il indiqué en conférence de presse. Un succès envolé et une expulsion durs à avaler. Cela sera encore pire si Gérone et Barcelone gagnent ce dimanche, revenant alors à 4 et 6 points du Real Madrid.