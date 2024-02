Le Real Madrid terrorise les arbitres, un club accuse

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tandis qu'en Ligue 1, il y a un débat sur l'usage de la VAR, en Espagne certains clubs estiment que le Real Madrid a une stratégie pour mettre la pression sur les arbitres.

Pendant le FC Barcelone doit se débattre avec l’affaire Negreira, ancien vice-président des arbitres accusé d’avoir reçu des paiements du Barça, c’est le Real Madrid qui est ce samedi dans le collimateur du FC Séville. A la veille de joueur contre les Merengue, le club andalou accuse ces derniers d’avoir mis très clairement sous pression Isidro Diaz de Mera, via une vidéo diffusée sur la chaine de télé du Real Madrid. Cette vidéo est une compilation de fautes commises sur des joueurs du Real Madrid dans un match arbitré par l’officiel en question, et son assistant à la VAR. De quoi provoquer la fureur des dirigeants du FC Séville, lesquels ont immédiatement saisi le comité des compétitions de la Fédération espagnole de football afin de se plaindre de ce qui, selon eux, est à même de fausser le match et donc le championnat espagnol.

Le Real Madrid fausse-t-il la compétition ?

ℹ️ El #SevillaFC denuncia, ante el Comité de Competición de la @RFEF, el vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros del #RealMadridSevillaFC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 24, 2024

Après avoir saisi les autorités, le club du sud de l'Espagne a communiqué officiellement sur ce sujet. « Le FC Séville réitère sa plus ferme condamnation de ces comportements et de ces campagnes orchestrées pour porter atteinte à l'image du corps arbitral. Ce samedi, nous avons dénoncé par écrit, devant la Commission de Compétition de la RFEF, la campagne de persécution et de harcèlement envers M. Collegiate Diaz de Mera, désigné comme arbitre principal du match de dimanche entre le Real Madrid et le FC Séville, ainsi que à l'arbitre Gonzalez Fuertes, arbitre désigné du VAR, via Real Madrid TV, télévision officielle du Real Madrid. Le FC Séville souhaite signaler formellement ces événements aux instances fédérales, afin d'évaluer si ces événements peuvent être considérés comme une violation du Règlement Général de la RFEF ou de toute autre réglementation qui lui est applicable. Le club souhaite également réitérer sa plus ferme condamnation de ces comportements et des campagnes orchestrées pour porter atteinte à l'image du corps arbitral, causant de graves dommages au football espagnol et remettant en question l'intégrité de la compétition », indique le FC Séville, qui lors du match aller avait déjà été alerté sur une vidéo de ce type sorti sur le site officiel du Real Madrid.