Le Real Madrid rêve d'un ultime affront au PSG le 28 mai

Dans : Liga.

Par Alexandre Chochois

Officiellement en fin de contrat au 30 juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid cet été. Le champion du monde fait rêver la presse espagnole d'un sacré coup de théâtre à Saint-Denis.

Le Real Madrid prépare-t-il deux surprises de taille à ses supporters pour le 28 mai prochain ? À cette date, les Merengues vont disputer la finale de la Ligue des champions en France, à quelques pas de Paris, face à Liverpool. Le récent vainqueur de la Liga pourrait réaliser un triplé Supercoupe d'Espagne, Championnat d'Espagne et donc C1. Avant de rendre officielle l'arrivée de Kylian Mbappé ? Selon toute vraisemblance, l'attaquant du Paris Saint-Germain sera présent au stade de France pour la finale. On imagine aisément quelle équipe il supportera, secrètement ou non.

Mbappé devrait être invité au Stade de France

En el Real Madrid no descartan que Mbappé esté en el estadio de París viendo la final de la Championshttps://t.co/THcbD0iyZN#RealMadridLiverpool #Mbappe pic.twitter.com/iXoz6jXpx6 — Defensacentral.com (@defcentral) May 11, 2022

Selon Defensa Central, média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait même être l'invité d'honneur du club espagnol à l'occasion de cette finale. Le champion du monde français serait certainement accompagné d'anciens Madrilènes portant actuellement les couleurs du PSG. On pense à Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Angel Di Maria ou encore au gardien de but Keylor Navas. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quel sera le choix de l'ancien crack de l'AS Monaco. Mais il faut bien avouer que pour le Real Madrid, annoncer, de manière officielle ou non, l'arrivée de Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine, à Paris, aurait tout d'un sacré pied de nez pour le Paris Saint-Germain. Au récent champion de France de Ligue 1 de tout tenter, d'ici là, pour faire rester son protégé au bercail. Mais au final, la prudence devrait l'emporter et il semble impensable, sauf grande annonce au préalable, que Kylian Mbappe se mouille d'ici la fin du mois de mai. Surtout qu'il a la ferme intention de partir du PSG par la grande porte, sans maltraiter son club de coeur. S'il venait à choisir un avenir loin de Paris bien évidemment.