Le Real Madrid évite une crise avec Bellingham

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Inarrêtable la saison dernière, Jude Bellingham traverse une période beaucoup plus compliquée. Le milieu du Real Madrid évolue un cran plus bas depuis l’arrivée de Kylian Mbappé cet été. Une situation difficile à avaler pour l’international anglais, consolé et rassuré par ses dirigeants.

Troisième au classement du Ballon d’Or 2024, Jude Bellingham est pourtant absent des débats. Le milieu du Real Madrid a impressionné la saison dernière et a largement contribué aux succès de son équipe. Mais personne ne regrette son absence sur la plus haute marche du podium, pas même la Maison Blanche. La direction madrilène est trop occupée à s’indigner du sacre « volé » à Vinicius Junior, ou à son latéral droit Dani Carvajal. L’Anglais n’a pas dû apprécier, lui que la presse espagnole annonçait déjà frustré le mois dernier.

Le ras-le-bol de Bellingham

Jude Bellingham a en effet reculé sur le terrain après l’arrivée de Kylian Mbappé. Résultat, celui qui avait terminé le précédent exercice avec 23 buts toutes compétitions confondues n’a toujours pas marqué cette saison. A l’image de sa performance dans le Clasico (0-4 pour le FC Barcelone) samedi dernier, l’ancien joueur du Borussia Dortmund serait presque sacrifié pour permettre à Kylian Mbappé et à Vinicius Junior de faire la différence devant. Difficile pour l’international anglais de cacher ses états d’âme.

🚨⚪️ Bellingham quiere recuperar su sitio



🫡 Ha mostrado una versión solidaria y de sacrificio en lo que va de temporada. El equipo echa de menos sus goles y él la posición e importancia del año pasado.



✍️ @jfelixdiaz https://t.co/qEWXMMJazz — MARCA (@marca) November 1, 2024

D’après le quotidien Marca, son agacement n’a échappé à personne en interne. C’est pourquoi les dirigeants l’ont rassuré avec des marques d’affection et de confiance. Au sein du club madrilène, Jude Bellingham reste considéré comme un acteur majeur. Le numéro 5 du Real Madrid a dû apprécier le geste de ses supérieurs. Il n’empêche que le fan de Zinédine Zidane souhaite se rapprocher de la cage adverse et retrouver son statut de la saison dernière. Un casse-tête à venir pour l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui doit aussi composer avec l’agacement de Rodrygo.