Le Real Madrid 100% étranger, l'Espagne sous le choc

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Samedi à Villarreal, le Real Madrid a marqué l'Histoire d'une bien curieuse façon. Pour la première fois en 121 ans, les Merengues ont aligné un onze sans le moindre espagnol. Le club le plus populaire du pays confirme son désamour pour les joueurs nationaux.

Le plus grand club du monde en quête d'identité, d'une identité en particulier. Si le recrutement de stars mondiales est devenu récurrent au Real Madrid, les joueurs espagnols avaient toujours une place au chaud dans l'équipe. On se souvient de Raul et Iker Casillas dans les Galactiques et plus récemment Sergio Ramos comme capitaine de la bande à Zidane. Toutefois, même le club majeur du football espagnol doit se résoudre à snober ses propres compatriotes. Le nombre de joueurs espagnols au sein du Real diminue, tout comme leur importance. Cela s'est vu à Villarreal samedi où aucun ibérique n'était titulaire pour la Maison Blanche.

La formation du Real toujours au top, Espagnols ou non

Un fait inédit dans les 121 années d'existence du club. Si pareil cas au PSG avait crispé une partie des observateurs français, c'est sans commune mesure avec les médias espagnols. Le quotidien AS parlait ironiquement d'un « problème espagnol » pour le Real. Ces dernières années, les Espagnols n'ont plus la cote chez les Merengues. Le journal rappelle notamment qu'en 2010, l'Espagne était championne du monde avec cinq joueurs du Real dans ses rangs tandis qu'à l'Euro 2020, aucun madrilène n'était appelé par Luis Enrique. Un cataclysme qui s'explique par la politique de formation et de recrutement des Merengues.

Pour la première fois en 121 ans d'histoire, le Real Madrid a aligné un XI sans joueurs espagnols... ❌🇪🇸 pic.twitter.com/pSJeHn96GL — Total Foot (@TotalFoot_) January 7, 2023

Depuis 2009 et le retour de Florentino Perez à la présidence, le Real n'a acheté que 14 espagnols sur les 55 recrues signées. La dernière recrue ibérique remonte même à 2019 en la personne de Brahim Diaz. Un constat qui peut s'expliquer par un relatif déclin des footballeurs espagnols sur la décennie. Toutefois, chez les jeunes, la Roja continue de performer et de gagner des titres. Pourtant, le Real Madrid forme aussi de moins en moins d'Espagnols. Ceux-ci s'imposent plus difficilement au club. Seuls Arbeloa et Carvajal ont été des titulaires indiscutables. Les jeunes espagnols de la Castilla permettent quand même de récupérer de l'argent. Le Real a gagné 400 millions d'euros sur ses joueurs formés au club. Alvaro Morata, par exemple, n'a pas réussi à s'imposer mais a été vendu 66 millions à Chelsea. Une réalité qui ne met pas en danger le Real par rapport à l'UEFA et son quota de joueurs issus du cru local. Les étrangers, recrutés très jeunes comme Vinicius, viennent compenser les manques grâce à un règlement sur les « joueurs formés localement » quelque peu dévoyé.