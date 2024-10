Le Real Madrid débarque en urgence au mercato

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Ce samedi, le Real Madrid a battu Villarreal mais a perdu Dani Carvajal pour de nombreux mois. Gravement touché au genou, le latéral droit espagnol ne rejouera plus cette saison, ce qui change les plans des Merengue pour le mercato d’hiver.

C’est le gros point noir de la soirée du Real Madrid. Lors de la victoire des Merengue à Bernabéu contre Villarreal avant la trêve internationale (2-0), le club espagnol a perdu Dani Carvajal, gravement touché au genou et évacué sur civière dans le temps additionnel de la rencontre. Le latéral droit ne rejouera plus de la saison, ce qui change complètement les plans du vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Ces dernières heures, le Real a annoncé la prolongation de contrat de Carvajal jusqu’en 2026, mais jusqu’au mois de janvier, l’unique spécialiste du poste de latéral droit se nomme Lucas Vazquez. Selon les informations de Marca, la direction madrilène va sérieusement se pencher sur le recrutement d’un joueur cet hiver, alors que le Real Madrid n’a historiquement pas beaucoup acheté en cours de saison ces dernières années.

Le Real Madrid cherche un remplaçant à Carvajal

Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego.

Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. 🤍 pic.twitter.com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024

Selon la source, la priorité des prochains mois se nomme Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat en juin prochain. Seulement, Liverpool n’a pas abandonné l’idée de prolonger son joueur. Pedro Porro, joueur espagnol évoluant à Tottenham, est une autre alternative selon CaughtOffside, mais il faudra débourser 65 millions d’euros et il n’est pas certain que les Spurs acceptent de faire partir l’un de leurs cadres en plein milieu de l’exercice en cours. Jusqu’à janvier, Carlo Ancelotti pourra s’appuyer sur l’un des joueurs de l’académie de la Castilla, David Jimenez ou Loren Aguado, en tant que doublure de Vazquez. Reste à savoir si le Real Madrid va passer à l’action dans l’un de ces deux dossiers dans les semaines à venir, même si le renfort d’un défenseur central est également dans les tuyaux. Avec la longue indisponibilité à venir pour Carvajal, l’arrivée d’un latéral est désormais prioritaire. Ce sera à la direction de flairer le bon coup pour pallier numériquement l’absence d’un des tauliers du vestiaire depuis plus d’une décennie.