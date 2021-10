Le Real Madrid a tranché, la Belgique ne comprend pas

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Légèrement touché avec la Belgique pendant la Ligue des Nations, Eden Hazard avait fait son retour à l’entrainement au Real Madrid cette semaine.

Les photos des séances démontraient que le milieu de terrain des Diables Rouges avait retrouvé ses moyens, lui qui avait fait une première heure intéressante face à la France en Ligue des Nations. En plus, en l’absence de matchs ce week-end en raison du retour tardif des internationaux, le Real Madrid pouvait préparer tranquillement son match de Ligue des Champions face à Donetsk. Mais Carlo Ancelotti a annoncé son groupe pour cette rencontre, et surprise, Eden Hazard n’est pas pris dans la liste des 22 joueurs retenus pour affronter le club ukrainien. Le meneur de jeu aurait du se contenter d’un entrainement en salle ce dimanche, et ne serait donc jugé pas apte. Une surprise du côté des médias belges, à l’image de cette remarque sur RTL Belgique.

« La surprise est de taille et elle fait mal. Alors que les dernières nouvelles d'Eden Hazard étaient plutôt rassurantes, le Diable n'a pas été retenu par son club pour affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. C'est à n'y rien comprendre, encore l'autre jour le Real publiait des photos d'Eden à l'entrainement. Tout indiquait que le numéro 7 du Real se portait bien et que sa petite blessure encourue lors du rassemblement des Diables n'était pas sérieuse », fait savoir le média belge, qui se demande s’il n’y a pas encore un autre problème avec l’ancien prodige de Lille et de Chelsea, qui a décidément toutes les peines du monde à retrouver un niveau digne de ce nom depuis qu’ils rejoint le Real Madrid pour 100 ME en 2019.