Le Real lui fait un énorme contrat, Benzema signe vendredi

Son avenir se situe encore et toujours au Real Madrid, et Karim Benzema va le démontrer ce vendredi.

Non pas en marquant de nouveaux buts, puisqu’il faudra attendre ce dimanche pour voir la Maison Blanche évoluer à Levante, mais en apposant sa signature au bas de la page de son nouveau contrat. L’Equipe l’annonce ce jeudi soir, KB9 a tout réglé dans son accord définitif pour une prolongation avec le club de la capitale espagnole, et tout ceci sera officialisé ce vendredi. Alors qu’il était en fin de contrat à l’issue de la saison actuelle, il poussera l’aventure pour au moins deux ans. Les discussions étaient bien engagées depuis des mois, tant il semblait impossible de voir le chemin des deux parties se séparer.

Surtout que Karim Benzema se sent encore utile, et à juste titre, dans une équipe qui a désespérément besoin de lui cette saison, sans renfort de poids en attaque. De plus, le Français s’est fixé un objectif personnel, cela de dépasser Alfredo Di Stefano, l’une des légendes des Merengue, qui a inscrit 307 buts pour le Real Madrid. Avec 281 réalisations, il se donne donc encore deux ans pour y arriver, et peut-être moins. Ensuite, aller chercher Raul (323) ou Cristiano Ronaldo (450) sera bien évidemment une autre histoire.

Mais l’essentiel pour tout le monde est qu’il n’y a aucune ombre au tableau, et le Real Madrid s’assure ainsi contre tout coup de théâtre. Celui qui voudrait tout de même acheter Benzema d’ici 2023 devra le payer, puisque la nouvelle clause libératoire du joueur formé à l’OL sera tout simplement d’un milliard d’euros. A ce prix-là, même le PSG et Manchester City risquent d’avoir du mal à se payer ses services.

En tout cas, les marques de confiance se multiplient puisque, en raison de l’absence régulière de Marcelo du 11 de départ, Karim Benzema va souvent avoir le brassard de capitaine cette saison, comme ce fut le cas lors de la 1ère journée. En plus de cela, pour la première fois depuis qu’il est à Madrid, il aura la charge d’être le tireur numéro 1 de pénalty, ce qui peut parfois changer beaucoup de choses dans le nombre de buts final dans une saison.

Dommage simplement pour l’OL, qui rêvait d’un retour de KB9 avant ses 35 ans. Ce ne sera probablement pas le cas, même si Karim Benzema peut aussi changer d’avis, lui qui a fait savoir qu’il préférerait tout plaquer au Real plutôt que de ne plus avoir le niveau et passer une saison sur le banc de touche. Pour le moment, la question ne se pose même pas.