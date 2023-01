Le Real le nargue, Benzema reste zen

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

En fin de contrat au mois de juin, Karim Benzema peut signer pour le club de son choix dès maintenant. Un coup de pression qui ne marche pas avec le Real Madrid, qui prend son temps pour finaliser sa prolongation de contrat.

Auteur d’un doublé pour son grand retour sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema a confirmé qu’il était toujours le leader offensif de la formation espagnole. Le doute était tout de même survenu ces derniers mois, quand il a accumulé les pépins physiques, ce qui n’est jamais bon signe pour un joueur qui a toujours été affuté, et qui vient de fêter ses 35 ans. En fin de contrat à l’issue de la saison, Karim Benzema n’a jamais caché qu’il comptait bien rester au plus haut niveau le plus longtemps possible, et cela voulait dire pour lui de continuer à évoluer au Real Madrid. Mais ces dernières semaines, les négociations ont connu quelques difficultés, pour plusieurs raisons. Les exigences de KB9, qui demandait deux ans de contrat et des primes copieuses en raison de son statut de Ballon d’Or. Mais également en raison de la volonté de Florentino Pérez de s’interroger sur l’avenir de l’attaque de son club, et savoir s’il était bon de continuer à tout confier à un joueur qui approche de la fin de sa carrière.

Le recrutement d’Endrick ne change rien, puisque le jeune brésilien ne débarquera pas tout de suite à Santiago Bernabeu et pour le moment, le Real Madrid n’a absolument personne pour suppléer Karim Benzema en pointe en cas d’absence du Français. C’est aussi pour cela que la Casa Blanca prend son temps afin de valider la prolongation de contrat d’un joueur qui ne cherche de toute façon pas ailleurs. Mais attention, le 1er janvier est passé, et le joueur formé à l’Olympique Lyonnais est libre de discuter avec le club de son choix, alors que des formations ambitieuses et riches comme Manchester United rêvent de s’offrir KB9, ne serait-ce que pour remplacer un certain Cristiano Ronaldo, parti en Arabie saoudite. De quoi inciter le natif de Bron, un peu agacé par la lenteur des discussions, à regarder ailleurs, si le Real ne se bouge pas plus ?

Un vrai concurrent pour Benzema ?

Mais selon Goal, le Real Madrid n’envisage pas de laisser filer Karim Benzema, tout en se réservant le droit de lui associer un concurrent de taille en attaque, comme peut-être la révélation portugaise Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne. Un jeune dans les pattes, le Français a déjà connu la concurrence et il a à chaque fois mis tout le monde d’accord. Cela ne l’empêche pas de dormir, et peut même le rassurer sur les ambitions de son club. Pas de quoi remettre en cause une prolongation dont l’accord a été trouvé sur les grandes lignes pour OK Diario, qui affirme qu’il ne manque plus que la signature pour l’officialiser. Comme Luka Modric, Karim Benzema est parti pour continuer l’aventure au Real une année de plus, même si le néo-retraité des Bleus voulait au départ un contrat de deux ans. Néanmoins, tant que l’officialisation n’est pas effectuée, le doute est permis, d’autant que personne ne sait ce que manigance Florentino Pérez en vue du prochain mercato, où il a eu du mal à digérer le double échec Erling Haaland et Kylian Mbappé.