Le Real a déjà tout prévu pour remplacer Courtois

Confronté à la grave blessure de Thibaut Courtois, qui pourrait manquer l’intégralité de la saison, le Real Madrid va recruter un nouveau gardien. La Maison Blanche n’a pas perdu de temps et étudie déjà plusieurs pistes.

C’est un énorme coup dur pour le Real Madrid. Ce jeudi, Thibaut Courtois s’est gravement blessé à l’entraînement. Le gardien madrilène, qui souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, va subir une opération dans les prochains jours et manquera environ neuf mois de compétition. Le Belge pourrait donc faire une croix sur l’intégralité de la saison. Déjà affaibli par le départ de l’attaquant français Karim Benzema, pas vraiment compensé, le Real Madrid va cette fois réagir.

La presse locale affirme que le portier numéro deux Andriy Lunin (24 ans) n’a pas la confiance des dirigeants. L’Ukrainien débutera probablement la saison de Liga à Bilbao samedi, le temps de trouver une solution sur le marché des transferts. A ce stade du mercato, la tâche ne sera pas simple. La solution la plus facile mène évidemment à un gardien libre de tout contrat. C’est pourquoi le Real Madrid s’intéresse à l’Espagnol David De Gea, non conservé par Manchester United, et qui avait failli venir en 2015. La Maison Blanche convoite également d’autres portiers qui nécessiteraient un certain investissement.

Le Real pense à Navas

Le quotidien As cite notamment le dernier rempart de la sélection espagnole Unai Simon, que Bilbao souhaite conserver. Nos confrères évoquent aussi le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga, désormais concurrencé par la recrue Robert Sanchez au club londonien. Enfin, outre la piste David Soria, dont la clause libératoire à Getafe atteint les 12 millions d’euros, le Real Madrid envisagerait des discussions pour l’international marocain Yassine Bounou, non retenu par le FC Séville, ou un éventuel retour de Keylor Navas. Nul doute que le Paris Saint-Germain ne s’y opposerait pas.