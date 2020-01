Dans : Liga.

Les footballeurs le savent, les réseaux sociaux doivent être utilisés avec prudence. Ousmane Dembélé l'a oublié, et ça s'énerve au Barça, tandis qu'à Liverpool on se régale.

En décidant de montrer sur Instagram qu’il appréciait une photo montage le présentant célébrant un but, Ousmane Dembélé a enflammé les réseaux sociaux. Car cette photo était assez spéciale, puisque l’attaquant français du FC Barcelone fêtait un but inscrit sous les couleurs…de Liverpool. Le « like » d’Ousmane Dembélé n’est évidemment pas passé inaperçu et le champion du monde, actuellement blessé, a rapidement compris que son geste ferait du bruit au sein de la communauté des supporters barcelonais mais encore plus des Reds.

« Venez chez nous. Klopp vous fera vous sentir comme chez vous. Anfield a un esprit que vous aimerez », a lancé un fan des supporters de Liverpool à Ousmane Dembélé, bientôt soutenu par d’autres fans des champions d’Europe. Du côté des socios du Barça, cela a été beaucoup moins bien pris, l’attaquant tricolore ayant déjà du mal à faire oublier ses incartades, d'autant plus que Liverpool avait été le bourreau de Barcelone la saison passée en Ligue des champions après un match retour légendaire. De quoi également valoir à Dembélé une nouvelle volée de bois vert de la part des médias catalans qui ne laissent rien passer à l'ancien rennais.