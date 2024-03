Hakimi c'est non, Mbappé a tout essayé

Dans : Liga.

Tandis que la carrière de Kylian Mbappé va très certainement se poursuivre au Real Madrid, celle de son ami Achraf Hakimi est moins évidente. Le PSG et le Real semblent avoir le même avis concernant le défenseur marocain.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont très proches au sein du vestiaire parisien, ce n'est un secret pour personne. Le latéral international marocain et la star tricolore partagent souvent quelques vacances, mais au moment où le parcours du champion du monde 2018 va prendre une nouvelle tournure, chacun va prendre une route différente. Ce mercredi, et quelques jours après que Le Parisien ait indiqué que les dirigeants du PSG voulaient prolonger le contrat d'Achraf Hakimi, Mario Cortegana, journaliste de The Athletic, a confirmé sur la chaîne Twitch de Ruben Martin que Florentino Perez n'avait pas accepté le souhait du clan Mbappé, lequel aurait demandé que soit étudiée la signature de celui qui est né à Madrid et a commencé sa carrière au Real avant de partir vers la Bundesliga et plus précisément à Dortmund en 2018. La réponse du président madrilène à cette demande aurait été claire et nette, et Perez aurait des arguments pour justifier son choix.

Notre confrère espagnol affirme en effet que du côté du Real Madrid, on pense que faire venir Achraf Hakimi au prochain mercato en même temps que Kylian Mbappé pourrait avoir une influence négative. S'il n'est pas impossible que les Merengue se penchent sur le cas Hakimi dans un an ou deux, sachant que l'international marocain n'a que 25 ans, la demande émise par l'entourage de Kylian Mbappé a été balayée confirme Defensa Central. « Au Real Madrid, ils ont appris les problèmes rencontrés à cause d'Achraf en France. Je pense que le recrutement du Marocain pourrait nuire davantage à Kylian dans le vestiaire. Je ne dis pas que cela ne se produira pas (le retour d'Hakimi), mais c'est deux dossiers que nous devons séparer. Si Mbappé vous demande de recruter Achraf, cela peut être un signe qu'il vaut mieux ne pas recruter Achraf », a confié notre confrère sur ce sujet.

Mbappé et Hakimi ont une saison à finir au PSG

A priori, et si l'on en croit ces différentes sources en France et en Espagne, Achraf Hakimi, qui a encore deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, va donc rester en Ligue 1 la saison prochaine et il suivra les exploits de Kylian Mbappé en Liga à la télévision. Nul ne sait encore si Madrid tentera quelque chose à l'avenir, mais il paraît évident qu'une éventuelle prolongation du défenseur serait probablement un signe très négatif envoyé à Florentino Perez. En attendant, Mbappé et Hakimi ont une saison à finir au PSG, et les deux joueurs peuvent encore faire de belles choses avant de voir leurs chemins se séparer.