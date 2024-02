Mbappé humilié par Ancelotti, le PSG reprend espoir ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a prouvé samedi qu'il était la meilleure équipe d'Espagne. La sensation de la saison Gérone a été balayée 4-0 par l'armada madrilène. Kylian Mbappé sera t-il utile dans cette machine bien huilée ? Carlo Ancelotti ne le pense pas.

Il faudra être très fort pour stopper le Real Madrid cette saison, que ce soit en Espagne ou en Europe. Les Merengues ont largement dominé le choc de la Liga contre leur dauphin Gérone. Les Catalans ont été étrillés 4-0 à Bernabeu samedi soir. Le trio Vinicius-Rodrygo-Bellingham a été infernal, chacun inscrivant au moins un but. Le Real Madrid effraie tous les observateurs alors que Kylian Mbappé n'est même pas encore là. Le transfert annoncé du Français pourrait faire de ce Real une armada invincible pendant plusieurs années, ce qui est le rêve absolu de Florentino Perez.

Ne parlez pas de Mbappé à Carlo Ancelotti !

Les journalistes espagnols en salivent déjà tout comme Rodrygo, lequel s'est montré élogieux pour Mbappé après le match. « Si Kylian Mbappé vient, il nous aidera. Il est l’un des meilleurs au monde. Je veux bien sûr jouer avec les meilleurs joueurs, mais je ne peux pas en dire plus sur ce sujet », a t-il lâché enthousiaste. Des propos bien différents de ceux de son entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien italien s'est montré agacé des questions sur Mbappé et du fait que les journalistes anticipaient déjà son arrivée et il a clairement fait savoir ce qu'il pensait de la possible signature du joueur français et de son apport à l'effectif actuel.

« Vous continuez à m’interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l’ordre : Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrygo en troisième. Puis Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga... », a t-il indiqué sèchement samedi soir. Attention pour Ancelotti à ne pas aller trop loin concernant Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid souhaite son transfert depuis plusieurs années, il ne faudrait pas refroidir le Français tout près du but puisque plusieurs sources françaises confirment depuis des semaines que le numéro 7 parisien va cette fois quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre les Merengue après sept saisons passées dans la capitale.

Quoi qu'il en soit, on devrait rapidement en savoir, le match contre la Real Sociedad, mercredi soir au Parc des Princes, ayant souvent été donné comme la date choisie par le clan Mbappé pour faire connaître ses intentions à Nasser Al-Khelaifi, mais également aux supporters du PSG. Le suspense tire donc à sa fin, Doha ayant toujours un petit espoir que sa star française choisisse finalement de prolonger.