Le fair play n’existe pas en Espagne, Jude Bellingham choqué

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Jude Bellingham a découvert l'Atlético de Madrid et l'ambiance du derby, et il a été déçu par le comportement des ennemis madrilènes. Il a échappé de peu au rouge en fin de match, et n'a pas aimé la remarque de César Azpilicueta.

Première défaite de la saison pour le Real Madrid ce dimanche, avec un revers 3-1 subi dans le bouillant derby contre l’Atlético en Liga. La Casa Blanca y laisse sa première place, mais elle aurait aussi pu y perdre son meilleur joueur du début de saison. Dans une rencontre houleuse, Jude Bellingham n’a pas été épargné par le comportement toujours aussi musclé des joueurs de Diego Simeone. Il a même craqué en fin de match, avec un gros tacle dans les arrêts de jeu, qui ne lui a valu qu’un carton jaune très orangé. Le milieu de terrain anglais a clairement perdu ses nerfs dans un match d’une intensité folle, et avec des comportement très limites chez les Matelassiers.

Une tactique bien connue à l'Atlético

Simeone’s reaction to Bellingham’s tackle on Correa. pic.twitter.com/Bvvvx4bKqc — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 25, 2023

L’ancien joueur du Borussia Dortmund l’a tenu à faire savoir, notamment dans une conversation musclée avec César Azpilicueta. L’expérimenté défenseur s’en est pris à l’Anglais, lui reprochant le manque de « fair-play », avec ce tacle très appuyé au bout des arrêts de jeu alors que la rencontre était pliée. Ce qui a eu le don de faire réagir Jude Bellingham, dans des propos captés par la télévision espagnole. « Fair-play ? Arrête un peu mec, vous avez lancé quatre fois le ballon sur le terrain pour perdre du temps », a souligné le joueur du Real Madrid, qui fait référence à une tactique bien connue du staff de Diego Simeone ou des ramasseurs de balle du Wanda Metropolitano, qui consiste à envoyer un deuxième ballon sur le terrain, quand les adversaires attaques ou quand le gardien se prépare à tirer un six mètres, pour faire stopper le jeu. En 2016, Diego Simeone s’était fait exclure par l’arbitre pour un deuxième ballon jeté sur la pelouse pendant une contre-attaque de Malaga, même si son staff ou les ramasseurs de balle sont désormais capables de prendre le relai sur cette tactique peu glorieuse. Et qui a visiblement choqué Jude Bellingham, qui n’avait encore jamais joué contre l’Atlético de Madrid dans sa carrière.