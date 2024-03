Le concurrent n°1 de Mbappé éjecté, le Real Madrid dit non

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le Real Madrid a de grandes chances d’accueillir Kylian Mbappé. Mais la star du PSG ne sera pas le seul attaquant à débarquer dans la capitale espagnole…

Kylian Mbappé provoque un réel engouement à Madrid puisque l’annonce de son départ vers le Real semble imminente. Même si on a tendance à l’oublier en France, l’ancien Monégasque ne sera toutefois pas le seul attaquant à rejoindre l’équipe de Carlo Ancelotti lors de ce mercato estival. En effet, Endrick va également poser ses valises à Madrid. L’international brésilien suscite également de nombreuses attentes, encore plus après son but avec le Brésil contre l’Angleterre en match amical samedi soir (0-1).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Endrick🌪️🦍 (@endrick)

Un peu court en attaque cette saison, Carlo Ancelotti va avoir du choix avec Endrick, Mbappé, Vinicius, Joselu ou encore Rodrygo et Bellingham sur le front de l’attaque. A seulement 17 ans, Endrick débarque très jeune en Europe et la question de savoir s’il a déjà les épaules pour s’imposer au Real Madrid se pose logiquement. En Espagne, on se demande même si la meilleure solution pour le natif de Taguatinga ne serait pas d’être prêté pour découvrir l’Europe avant de rallier le Real Madrid dans un ou deux ans, plus armé.

Le Real Madrid dit non à un prêt d'Endrick

Le site Bernabeu Digital a évoqué cette possibilité en dévoilant notamment que Florentino Pérez avait été contacté par des clubs espagnols, italiens et allemands pour un éventuel prêt d’Endrick la saison prochaine. En revanche, la réponse du club de la Casa Blanca a été limpide et sans aucune hésitation : l’actuel attaquant de Palmeiras fera partie de l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Avec lui, le Real Madrid veut reproduire les exemples de Vinicius et de Rodrygo, qui ont été recrutés très jeunes et qui n’ont pas été prêtés. Au contraire, le club merengue veut avoir l’œil sur Endrick pour l’acclimater et l’intégrer selon son processus, sans le confier à un autre club. Kylian Mbappé aura donc un concurrent de poids au Real Madrid la saison prochaine même si pour le coup, Endrick est un pur avant-centre au contraire du polyvalent capitaine des Bleus.