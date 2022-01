Le Barça vire Ousmane Dembélé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La relation difficile entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé vient de vivre un nouveau tournant.

Les négociations sont toujours au point mort en ce qui concerne l’éventuelle prolongation de contrat de l’international français, qui demande une somme astronomique pour rester en Catalogne, après plusieurs saisons décevantes, pour ne pas dire transparentes. Le Barça a décidé de changer de ton à 10 jours de la fin du marché des transferts, et cela se ressent sur le plan sportif. Ainsi, pour le match à venir face à Bilbao, important dans la course à un trophée puisqu’il s’agit de la Coupe du Roi, Xavi a exclu Ousmane Dembélé de son groupe, alors que le champion du monde 2018 n’a pas été en retard à l’entrainement ou blessé, et qu’il était dans l’équipe lors des dernières rencontres.

Le groupe de 22 joueurs dévoilé par l’entraineur espagnol ne comprend donc pas Dembélé, qui ne fera donc pas le déplacement au Pays Basque pour l’affiche de ce jeudi soir. Une décision forte de la part du FC Barcelone, qui entend montrer à Dembélé ce qui lui attend s’il ne fait pas un peu d’effort pour s’asseoir à la table des négociations. Mais il y a peu de chances que ce bras de fer se termine bien, l’ancien rennais ayant visiblement l’intention de partir libre au mois de juin malgré ses discours où il affiche sa volonté de rester au Barça. Cela sent donc la fin d’aventure compliquée pour Dembélé, même si la réponse officielle ne devrait pas tarder, puisque Xavi sera inévitablement interrogé sur la situation du Français après la rencontre face à Bilbao de ce jeudi.