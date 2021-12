Le Barça, une équipe d'Europa League sans Messi

Dans : Liga.

Ces derniers temps, devant les difficultés de Lionel Messi à s’intégrer à Paris et au PSG, la presse barcelonaise avait laissé entendre que le FC Barcelone avait peut-être volontairement décidé de ne pas prolonger le septuple Ballon d’Or, le considérant comme fini et presque comme un fardeau financier pour le club.

Si l’Argentin n’est pas encore dans sa meilleure forme au Paris SG, et que son positionnement pose problème, l’état dans lequel se trouve les blaugrana devrait obliger les socios à se concentrer sur leur propre club. En effet, après la défaite face au Bayern Munich, le Barça est tout simplement éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de poule. Direction l'Europa League. Cela n’était tout simplement jamais arrivé dans l’ère Lionel Messi, et même depuis 20 ans. Il faut remonter à l’édition 2000, lorsque Leeds et le Milan AC avaient poussé les Barcelonais en troisième position de leur poule, pour une élimination prématurée. Lionel Messi n’avait alors que 13 ans, il et n’était, malgré sa précocité, bien évidemment pas dans l’effectif catalan.

La claque concédée au Bayern résonne donc très fort ce jeudi en Catalogne. Cet échec sportif, quelques jours seulement après l’arrivée de Xavi sur le banc de touche, démontre que Lionel Messi laisse un énorme trou dans les matchs européens. Economiquement, le départ de l’Argentin a permis d’économiser des millions d’euros de salaire. Mais il a fait perdre bien plus.

Le Camp Nou peine à se remplir, les touristes qui voulaient voir La Pulga à tout prix ne font pas autant d’efforts, avec y compris une grosse perte sur le plan du merchandising. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et l’élimination en Ligue des Champions va provoquer un manque à gagner proche des 10 millions d’euros à elle seule. Même si rien ne dit que Lionel Messi aurait pu éviter ce fiasco, le Barça peut continuer à pleurer son numéro 10 légendaire. De son côté, le septuple Ballon d’Or, qui a du mal à trouver ses marques au Paris SG, doit tout de même se dire qu’il a quitté le FC Barcelone à un moment où le club catalan commençait à sérieusement plonger. Et la remontée dans la hiérarchie européenne pourrait prendre du temps, car les Catalans ne sont pas du tout assurés de disputer la prochaine édition étant donné leur 7e place actuelle en Liga.