Karim Benzema condamné, la réponse du Real Madrid

Par Guillaume Conte

Karim Benzema, condamné en première instance dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, voit le Real Madrid faire bloc avec lui.

Il est rare de voir un joueur vedette du Real Madrid être condamné par la justice à de la prison, même avec sursis, et passer entre les gouttes d’une presse souvent plus violente en Espagne qu’en France. Mais au lendemain de l’annonce de la décision du tribunal dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, cette condamnation a fait beaucoup plus de bruit en France qu’en Espagne. Sportivement, l’attaquant français a été aligné contre Tiraspol, et a même marqué un but pour parfaire la victoire du Real. Au sein du club, cela a été comme convenu silence radio au sujet de KB9. Si ses buts en équipe de France ou même son placement dans la course au Ballon d’Or sont commentés sur les réseaux sociaux de la Maison Blanche, c’était silence radio à tous les étages. Au sein du Real Madrid, on estime que cette affaire ne perturbera en rien le joueur et l’institution, et qu’elle date depuis bien longtemps pour un joueur exemplaire avec son club.

Carlo Ancelotti félicite Karim Benzema

« Je n’ai pas eu à parler avec lui. Il est calme, c'est quelque chose qui vient de loin. Il s'est concentré sur le match et l'équipe, rien d'autre. Et il a très bien joué », a ainsi confié Carlo Ancelotti après la rencontre gagnée en Moldavie, l’entraineur italien étant de toute façon connu pour prendre la défense de son vestiaire et garantir son unité coûte que coûte. Pas de vague donc en Espagne, même si Florentino Pérez a déjà plusieurs fois affirmé que son joueur était innocent dans cette affaire, et ne semble pas prêt de bouger cette ligne de conduite. Il est vrai que cette affaire concerne beaucoup plus l’équipe de France, puisque c’est au cours d’un rassemblement des Bleus que Benzema a pu faire pression sur Valbuena dans le but d’aider ses amis à récupérer de l’argent contre cette sextape. Mais à la FFF également, l’avenir sportif de Karim Benzema ne semble pas plus remis en cause pour un joueur qui a été exclu de l’équipe de France pendant plus de 5 ans dans cette affaire.