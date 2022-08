Le Barça incapable, Jules Koundé hallucine

Dans : Liga.

Par Marc Verti

Arrivé cet été au Barça, Jules Koundé a passé un cap dans sa carrière. Néanmoins, sa situation l'inquiète beaucoup car il n'est toujours pas inscrit sur la liste des joueurs pouvant évoluer en Liga.

Au moment de l'ouverture de cette deuxième journée du championnat espagnol, Raphinha, Lewandowski ou encore Kessié sont bien aptes pour jouer avec le Barça. Mais pas Jules Koundé. Dernière recrue en date des Blaugranas, le défenseur central n'est toujours pas enregistré en Liga. La faute a une masse salariale beaucoup trop élevée. Pour le match de ce dimanche 21 août contre la Real Sociedad, le Français ne sera une nouvelle fois pas utilisable pour Xavi. Au grand dam du technicien espagnol qui attend de former sa nouvelle charnière composée de Koundé et Christensen. Le média sportif ESPN explique que c'est la direction qui n'a pas réussi à enregistrer le joueur à temps. Cette situation, rocambolesque et inédite inquiète tout particulièrement l'ancien joueur du FC Séville qui dispute une course contre la montre pour pouvoir jouer avec le FC Barcelone cette saison. Tant que le club ne vend pas un joueur avec un gros salaire, Koundé ne peut pas jouer.

Memphis Depay , la clé de la délivrance pour Koundé ?

Désormais, le Barça doit vendre des joueurs pour alléger sa masse salariale pour se présenter en Liga avec son équipe type au complet. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang qui est suivi de près par Chelsea. Ou encore Memphis Depay qui est en discussion avec la Juventus de Turin. Le transfert du Néerlandais avançait bien il y a quelque temps, mais les négociations semblent être au point mort selon Sport. Jules Koundé est fixé, s'il veut (enfin) être inscrit en Liga, Depay ou Aubameyang doivent partir. Le Barça a jusqu'au 31 août pour enregistrer sa recrue française. Le cas échéant, le joueur de 23 ans continuera de s'entraîner avec le groupe, mais ne jouera pas le week-end. Jusqu'à la prochaine période d'enregistrement des joueurs en Liga, à savoir en hiver. Une situation impensable et que l'ancien de Bordeaux avait prévu avec une clause dans son contrat pour tout quitter si jamais le club catalan était incapable d'assumer dans les faits son mercato ambitieux sur le papier. En tout cas, Jules Koundé n'apprécie guère cette situation alors qu'il a besoin de jouer en vue de cette première partie de saison capitale pour son avenir international également.