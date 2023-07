Le Barça envoie un message radical à Mbappé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère vendre Kylian Mbappé dès cet été. Le Real Madrid fait figure de grand favori pour rafler la mise même si les Merengue ne veulent pas se précipiter. Le FC Barcelone a dévoilé sa pensée sur la signature du Français à Madrid.

Après des années de rumeurs, Kylian Mbappé finira-t-il par signer au Real Madrid cet été ? C'est en tout cas la tendance ces dernières heures. Le PSG veut se séparer du champion du monde français, qui refuse de prolonger son contrat, dont l'expiration est prévue en juin 2024. Le Real Madrid est aux aguets et pourrait bien finir par faire une offre au club de la capitale française, même si la direction merengue sait que le temps joue en sa faveur. En tout cas, en Espagne, on se prépare doucement mais sûrement à accueillir Kylian Mbappé. De quoi réjouir les fans du Real Madrid mais un peu moins ceux du FC Barcelone. Pourtant, Joan Laporta veut rassurer sur le sujet.

Mbappé, le Barça n'est pas inquiet

Lors d'un entretien accordé à ESPN, le président blaugrana est revenu sur la probable arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Pour lui, le Barça a tout ce qu'il faut pour rivaliser : « Sur le papier, c'est un joueur extraordinaire, qui fait la différence. L'avoir en face de soi complique le jeu, mais j'ai confiance en mon équipe. Pour moi, les joueurs du Barça sont les meilleurs. Une équipe est composée de onze joueurs et la priorité doit toujours être l'équipe plutôt que les individualités. Je serais inquiet si l'équipe en face de nous était plus forte que la mienne. Nous avons une meilleure équipe que l'année dernière et nous allons encore l'améliorer ». Voilà de quoi faire saliver les observateurs et amoureux du Barça, qui devraient donc voir de nouveaux joueurs séduisants débarquer dans les prochains jours. Malgré des difficultés financières, les Catalans veulent croire en leurs chances de conserver leur titre en Liga la saison prochaine et faire une grande saison sur la scène européenne.