Le Barça déjà à sec à cause de Lewandowski

Officialisée mardi, l’arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone suscite un énorme engouement chez les supporters blaugrana. De nombreux fans se sont précipités pour s’offrir le maillot floqué au nom de l’attaquant polonais. Un enthousiasme que le club catalan n’avait visiblement pas prévu.

Le FC Barcelone n’a pas eu besoin de Robert Lewandowski pour surclasser l’Inter Miami (6-0) en amical ce mercredi. L’attaquant arrivé en provenance du Bayern Munich était évidemment absent, lui dont le transfert n’a été officialisé que mardi, et qui n’a participé à aucun entraînement avec ses coéquipiers. Il faudra donc attendre avant de voir les effets de sa signature sur les performances de l’équipe. En revanche, on peut déjà dire que le Polonais répond aux attentes en dehors des terrain.

Son arrivée provoque un énorme engouement chez les supporters ! Après plusieurs saisons difficiles et des coups durs comme le départ de Lionel Messi, les fans voient probablement Robert Lewandowski comme le joueur capable de ramener le Barça vers les sommets. Cet enthousiasme s’est vite ressenti au niveau des ventes dans la boutique officielle du club près du Camp Nou. Les demandes de maillots ont subitement explosé. A tel point que la lettre « w » pour le flocage est tombée en rupture du stock. A priori, l’indésirable Martin Braithwaite n’est pas à l’origine de ce contretemps…

La « Lewandowskimania »

De nombreux supporters se sont jetés sur le maillot de Robert Lewandowski, dont le flocage reste disponible dans toutes les autres boutiques et sur internet. Le Barça a néanmoins assuré à Mundo Deportivo que le problème à la boutique du Camp Nou serait réglé dès jeudi. A noter que le club constate la même folie sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Instagram où les vidéos impliquant l’international polonais comptent déjà plus de 116 millions de vues ! A croire que le Barça tient sa nouvelle star.