La marque Barça bientôt créée, Laporta tient ses millions d'euros

Par Eric Bethsy

Toujours sous la menace du fair-play financier en Espagne, le FC Barcelone cherche des solutions pour améliorer sa situation économique. Le club catalan pense notamment à rompre son contrat avec l’équipementier Nike afin de créer sa propre marque et ainsi récupérer tout l’argent des ventes de maillot.

Impressionné par la gestion économique du Real Madrid, Javier Tebas affiche beaucoup plus d’inquiétude concernant le FC Barcelone. Le patron de la Liga ne cesse de souligner les difficultés des Blaugrana avec le fair-play financier en Espagne. Mais le club catalan a peut-être des solutions pour sortir de la crise dans les mois ou années à venir. Pour commencer, le Barça peut vendre un voire plusieurs joueurs importants sur le marché des transferts. Ce n’est apparemment pas l’option choisie par Joan Laporta qui tient à conserver ses meilleurs éléments.

C'est tendu avec Nike

Le président du FC Barcelone s’active davantage sur le dossier de l’équipementier. Il y a quelques semaines, le dirigeant avait publiquement confirmé les tensions avec Nike. Les deux parties, en collaboration depuis 1998, sont encore liées jusqu’en 2028. Ce contrat permet au Barça de toucher 85 millions d’euros fixes par an. Seulement voilà, le champion d’Espagne en titre a de bien meilleures propositions sur la table, à commencer par celle de Puma qui serait prêt à offrir plus de 100 millions d’euros fixes par an. Le Barça envisage forcément cette hypothèse, sans pour autant écarter une autre possibilité plus surprenante.

🔴 NOTICIA SPORT | ¿Se separará el Barça de Nike?



La decisión definitiva debe tomarse en los próximos días y en el club ven difícil seguir con la marca estadounidense



✍ @ferrancorreashttps://t.co/dMoHbQF70W — Diario SPORT (@sport) February 29, 2024

En effet, Sport confirme l’idée selon laquelle le Barça pourrait créer sa propre marque. Le cador espagnol se servirait de la société BLM, avec qui le club travaille déjà pour sa gamme de vêtements non sportifs, pour la fabrication et la distribution des maillots. Ainsi, le FC Barcelone paierait les coûts de production, mais récupérerait tout l’argent des ventes de ses tuniques. Ce qui représenterait un nouveau levier intéressant pour la direction qui devrait trancher pendant ce mois de mars. Reste à savoir si le Barça parviendra à rompre son contrat à l’amiable avec Nike.