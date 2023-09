La Liga c'est mort, Robert Lewandowski craque

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Après avoir passé une grande partie de sa carrière en Allemagne, Robert Lewandowski a rejoint l'été dernier l'Espagne et le FC Barcelone. Visiblement, le Polonais n'apprécie pas spécialement la Liga.

Autrefois considérée comme le championnat le plus spectaculaire, la Liga est en déclin progressif, notamment depuis les départs des stars comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou même Neymar et Karim Benzema. Si les clubs espagnols sont toujours dominants en Europe, le championnat perd de la valeur. Les décisions arbitrales sont parfois mal comprises par les joueurs ou les entraîneurs. Robert Lewandowski est par ailleurs excédé par certains arbitres. Comme ça a été le cas lorsque le FC Barcelone a affronté Osasuna la saison passée. Le futur adversaire des Blaugranas en Liga avait poussé à bout le Polonais qui comptait sur le soutien de l'arbitre. Ça n'a pas été le cas et l'ancien attaquant du Bayern Munich n'a pas hésité à dire ce qu'il pense du championnat espagnol, à l'occasion d'une interview pour Eleven Sports.

Robert Lewandowski détruit la Liga, il est excédé

« La Liga n’est pas assez attractive offensivement. Les arbitres tuent la Liga. Dans certaines situations, ils vous autorisent trop de choses en défense. Si je fais une faute, il y a une interprétation différente et un carton jaune pour qu’il n’y est pas de problèmes. Ce n’est pas normal. La Liga ne veut pas promouvoir le jeu offensif. Elle n’est ni offensive ni attrayante pour cette raison. Les arbitres espagnols tuent le championnat. C’est étrange, car les arbitres semblent savoir qu’il y a une équipe qui ne veut pas jouer au football, ils se jettent, font semblant, provoquent et commettent des fautes » a assuré le buteur de 35 ans, vraisemblablement pas très fan de l'arbitrage espagnol. Le Polonais aura l'occasion de retrouver son némésis ce dimanche 3 septembre, pour une revanche personnelle contre Osasuna à El Sadar.