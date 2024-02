L'Espagne s'inquiète pour le PSG ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La volonté d'Achraf Hakimi de quitter le PSG dans la foulée du départ à venir de Kylian Mbappé risque d'affaiblir sacrément le club de la capitale. L'Espagne s'inquiète même de cette perte de vitesse à venir du club parisien.

Le PSG, qui il y a quelques années ciblait les plus grandes stars de la planète football et a même réussi à en attirer quelques unes avec Lionel Messi, Neymar, ou Sergio Ramos, voit désormais tout ce beau monde quitter le navire. Une première partie du ménage a été effectué l’été dernier, et c’était du fait de la volonté des dirigeants parisiens de ne pas insister avec cette stratégie qui n’a pas porté ses fruits. Mais pour l’été à venir, c’est une nouvelle vague de départs qui se prépare, et celle-ci n’est pas forcément désirée.

Deux stars difficiles à remplacer sur le départ

Il s’agit bien sûr en premier lieu de Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas prolonger son contrat et a annoncé à ses dirigeants comme à ses coéquipiers qu’il quitterait donc le PSG en fin de saison. Son arrivée au Real Madrid ne fait guère de doute, et la conséquence sportive sera terrible pour le club parisien, qui perd là celui qui est de très loin son meilleur buteur à chaque saison. Mais surtout, ce départ ouvre la porte à Achraf Hakimi, qui selon Defensa Central, a confié à ses dirigeants, et notamment Luis Enrique comme Nasser Al-Khelaïfi, qu’il ne se voyait pas rester une saison de plus à Paris. Le Marocain aurait avancé son envie d’un « nouveau challenge » et la perspective de rejoindre Manchester City ou de faire un retour au Real Madrid, dans une ville qui l’a vu naitre.

🎥 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄 🆚 Nantes (0-2)



Dans les coulisses de la victoire de nos Parisiens face au FC Nantes. ❤️💙#FCNPSG - @OoredooQatar pic.twitter.com/hRXfmCGi3r — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 19, 2024

Ce double départ, de deux joueurs très proches dans la vie, pourrait marquer la fin d’une ère pour le PSG version QSI. Certes, Nasser Al-Khelaïfi peut une nouvelle fois recentrer le projet autour des jeunes, des joueurs français, et du jeu collectif prôné par Luis Enrique, mais la perte de prestige risque d’être colossale. Même vu d’Espagne, on s’inquiète pour ce Paris SG sans star. « L’été du PSG pourrait être très difficile, avec le départ de sa star principale, mais aussi d’autres joueurs majeurs. Mbappé et Hakimi, ce sont des joueurs de très haut niveau, les meilleurs à leur poste, et ils seront très difficile à remplacer », a ainsi confié le journaliste José Luis Sanchez, qui officie pour Deportes Cuatro.

Le PSG ne vend jamais un joueur contre son gré !

Voilà aussi pourquoi le club de la capitale française n’entend pas forcément donner un bon de sortie à son défenseur, qui est encore sous contrat pour deux ans. De là à aller à un bras de fer, c’est une chose envisageable car le PSG n’a pas envie d’être totalement dépeuplé, et il se félicite dans son histoire de n’avoir quasiment jamais vendu un joueur contre son gré. Hakimi sera-t-il le premier à forcer la main pour un départ ? L’Espagne s’inquiète en tout cas pour l’allure du PSG version post-Mbappé.