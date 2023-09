L'avenir du Barça sérieusement menacé

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Malgré une bonne période sportive, le FC Barcelone traverse une crise en coulisses à cause de l’affaire Negreira. Cette dernière pourrait d’ailleurs avoir de très graves conséquences sur l’avenir du club catalan…

Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone est reparti sur de bonnes bases cette saison avec zéro défaite au compteur en Liga et une entrée réussie en Ligue des Champions. Autant dire que tout roule chez les Blaugrana ? Pas vraiment… Tout simplement parce que le Barça pourrait traverser la pire crise de son histoire à cause de l’affaire Negreira. Dans cette histoire, le club catalan est quand même accusé d’avoir versé 7,7 millions d’euros à l’ancien arbitre entre 2001 et 2018. Afin d’obtenir des conseils sur des questions arbitrales, le FCB aurait effectué plusieurs versements suspects à l’entreprise Dasnil 95, appartenant à José Maria Enriquez Negreira.

Le Barça bientôt « banni du football professionnel » ?

🚨🚨 Le FC Barcelone pourrait être banni du football. ❌



𝗟𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗰𝗮𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 dans le procès qui l'accuse de corruption.



Le juge en charge de l’affaire Negreira considérerait ainsi que ce dernier était un… pic.twitter.com/BmmqzU56dc — Actu Foot (@ActuFoot_) September 28, 2023

Depuis les révélations de cette histoire, le juge Joaquin Aguirre Lopez mène son enquête et le siège du Comité technique des arbitres (CTA) a même été perquisitionné par la Guardia Civil ce jeudi à Madrid. Preuve que les accusations portées sur le Barça ne sont pas anodines. Et si jamais celles-ci venaient à être confirmées, Barcelone risquerait très très gros.

En effet, d’après le Telegraph, le club catalan pourrait tout simplement être « banni du football professionnel ». Une sanction suprême poussée par le fait que Negreira était considéré comme un fonctionnaire public au moment des faits, ce qui amplifierait encore plus les accusations de corruption. Si cette décision historique a quand même peu de chances d’être prise, le Barça peut s’attendre à vivre d’autres moments compliqués dans les mois à venir, d’autant plus que les Culers font déjà face à une crise financière importante…