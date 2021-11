Karim Benzema mérite le Ballon d’Or, fin du débat !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Karim Benzema a fait tomber un nouveau record en inscrivant le millième but du Real Madrid en Ligue des Champions.

Une performance incroyable pour Karim Benzema, qui tutoie les étoiles depuis plusieurs mois. En forme olympique, l’avant-centre du Real Madrid et de l’Equipe de France est un sérieux prétendant au Ballon d’Or 2021, qui sera décerné dans les prochaines semaines. La concurrence est rude avec Jorginho, Lionel Messi et surtout Robert Lewandowski. Mais le buteur formé à l’OL mériterait de remporter cette distinction selon Roberto De Zerbi, l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, face à qui Karim Benzema a inscrit son doublé mercredi soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

« Je n'ai pas attendu aujourd’hui pour voir le talent de Karim Benzema. C'est un Ballon d'or, c'est l'attaquant le plus fort du monde en ce moment » a lancé l’ex-entraîneur de Sassuolo, subjugué par le talent hors normes de Karim Benzema, et par l’équipe du Real Madrid dans sa globalité. « Madrid est une équipe solide. Nous avons joué avec de la personnalité. Les joueurs méritent des applaudissements à notre retour parce que nous avons joué un grand match dans un grand stade » a apprécié le coach de l’équipe ukrainienne, qui n’a pas démérité à Santiago Bernabeu mercredi soir mais qui est tombé sur un attaquant en pleine bourre en la personne de Karim Benzema. Reste maintenant à voir si le buteur de l’Equipe de France raflera le Ballon d’Or dans les prochaines semaines, alors que son principal concurrent Robert Lewandowski a lui aussi carburé cette semaine avec un triplé inscrit par le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Un match après lequel Kingsley Coman, partenaire du Polonais en club mais qui cohabite avec Benzema chez les Bleus, a avoué que c’est Lewandowski qui méritait le plus le Ballon d‘Or à ses yeux.