Karim Benzema, le Real s’attend au pire

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Karim Benzema n'est pas aussi limpide que cela aux yeux du Real Madrid, qui se prépare tout de même à l'éventualité d'une fin plus brutale que prévue. La Benzema-dépendance dérange Florentino Pérez.

Concentré sur la SuperCoupe d’Espagne, où il tient avec Thibault Courtois le Real Madrid à bout de bras encore une fois, Karim Benzema a parfaitement su rebondir après l’épisode de son pseudo-forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France. Les buts s’enchainent et KB9 démontre à chaque occasion qu’il est leader offensif du champion d’Europe en titre. Normal presque pour le Ballon d’Or en titre, qui n’est, à 35 ans, pas loin d’être toujours au sommet de sa carrière. Le Français en est bien conscient, et il pèse aussi de tout son poids possible pour obtenir la prolongation de contrat dont il rêve. En théorie, Karim Benzema souhaiterait une énorme marque de confiance avec un salaire augmenté et deux ans de contrat. Mais Florentino Pérez ne fait plus de tels efforts depuis très longtemps, et le Français va se contenter d’une saison en plus, même si les primes au sujet de ses performances sont encore et toujours sujettes à discussion.

Harry Kane en menace ultime face à Karim Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

A l’heure où la Ligue des Champions va reprendre ses droits dans un mois, cette incertitude ne plait pas à grand monde au sein de la Casa Blanca. A tel point que le président du Real se doit de réfléchir à d’autres options si jamais la prolongation n’était jamais signée. Ce n’est clairement pas la tendance actuellement, mais si cela devait stagner pour encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le géant espagnol déciderait de mettre le paquet sur Harry Kane. C’est l’information révélée par Don Balon, qui évoque une proposition à 100 millions d’euros pour convaincre Tottenham de lâcher son légendaire avant-centre. Une somme importante pour un joueur qui sera alors à un an de la fin de son contrat, mais qui rêve aussi d’enfin gagner des titres. Ce qu’il a plus de chance avec le Real Madrid qu’avec les Spurs. En tout cas, le message est passé, Karim Benzema ne sera plus tout seul devant la saison prochaine, la dépendance de la formation de Carlo Ancelotti à son attaquant français étant jugée comme dangereuse, même si le Real Madrid n’a pour le moment pas prévu de rectifier le tir au mois de janvier.