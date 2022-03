Karim Benzema contraint de dire non à Madrid-Barcelone

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Victime de soucis musculaires, la participation de Karim Benzema au Clasico de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone semblait compromise. Une décision finale a été prise.

Pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid c’est évidemment un gros coup dur, mais à 24 heures du match de Championnat d’Espagne entre les tombeurs du PSG et le FC Barcelone, c’est désormais officiel, Karim Benzema ne sera pas au rendez-vous. Le buteur français, dans une forme éblouissante actuellement, ressent toujours des soucis musculaires, et ce samedi il n’a pas participé au dernier entraînement prévu par l’entraîneur italien. La totalité des médias espagnols confirme donc le forfait de KB9, ce qui change forcément la donne dans cette rencontre toujours très attendue, même si cette saison Madrid a pris ses distances avec le Barça. Il n’empêche, une victoire barcelonaise pour relancer un peu le suspense en Liga.

Benzema absent contre le Barça, coup dur pour Madrid

Du côté de Didier Deschamps, qui a convoqué Karim Benzema pour les deux prochains matchs amicaux de l’équipe de France, on sera évidemment très attentif aux nouvelles en provenance de Madrid, car ce forfait de l’attaquant tricolore n’annonce rien de bon. Pour l'instant, le sélectionneur national n'a pas prévu de convoquer un joueur supplémentaire, DD attendant probablement d'en savoir plus avant d'acter l'absence de Karim Benzema avec les Bleus pour les deux sorties contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.