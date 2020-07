Karim Benzema Ballon d'Or 2020, le Real Madrid y croit !

Dans : Liga.

Champion d'Espagne avec le Real Madrid, Karim Benzema postule déjà au titre de Ballon d'Or 2020.

Bien malin celui qui lors du transfert de Karim Benzema de l’Olympique Lyonnais au Real Madrid lors du mercato 2009 pour 35ME pouvait prévoir que 11 ans plus tard l’attaquant français aurait l’un des plus incroyables palmarès de l’histoire du football hexagonal. Même si évidemment son absence en équipe de France est un bug incroyable dans la carrière de KB9, ce qu’il a fait sous le maillot madrilène est phénoménal. Ce vendredi, et après le sacre de jeudi soir avec le Real Madrid, Karim Benzema compte trois titres de champion d’Espagne, quatre titres en Ligue des champions, deux Copa del Rey, deux Supercoupe d’Espagne, trois victoires dans la Supercoupe d’Europe et quatre dans la Coupe du monde des clubs.

A 32 ans, et même sans Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a démontré qu’il était au-dessus du lot, ce que ses détracteurs ne peuvent pas nier. Au point que pour le président du Real Madrid, l’attaquant français est désormais le favori pour décrocher le Ballon d’Or 2020. « Il devrait être Ballon d'or. Je n'ai vu aucun autre joueur meilleur que lui cette saison », a lancé Florentino Perez, dans la foulée du sacre du Real Madrid. Le dirigeant espagnol sait cependant que les choses ne seront pas aussi simples, d’autant plus que les Merengue sont en situation compliquées en Ligue des champions, même si Liverpool est déjà éliminé, et si le Barça et la Juventus ne sont pas encore assurés d’aller au Final 8. Mais si le Real Madrid va au bout en Europe, alors c’est une évidence Karim Benzema sera le grand favori pour le Ballon d’Or 2020.