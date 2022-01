Karim Benzema a eu une très mauvaise surprise

Dans : Liga.

Sorti sur blessure dimanche contre Elche, Karim Benzema a eu une mauvaise surprise en rentrant dans son domicile madrilène.

Karim Benzema devra patienter jusqu’à mardi avant de savoir si sa blessure à l’arrière de la cuisse gauche est très sérieuse, ou s’il pourra rapidement revenir avec le Real Madrid, mais le numéro 9 des Merengue se souviendra longtemps de son 23 janvier. Outre cette blessure, qui peut éventuellement le priver du match aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, KB9 avait manqué un penalty face à Elche, même si cela n’a pas empêché la formation de Carlo Ancelotti d’arracher le match nul en toute fin de match. Cependant, après être passé par les mains du service médical madrilène, l’ancien Lyonnais est rentré chez lui où il a constaté que des cambrioleurs étaient passés en son absence.

Benzema a eu une sale surprise en rentrant chez lui

Selon l’Agence France Presse, Karim Benzema a découvert que toutes les pièces de sa maison avaient été retournées, sans que l’on sache actuellement ce que les malfrats avaient volé. Pour réussir leur opération, les voleurs ont brisé la baie vitrée du logement de l’attaquant du Real Madrid avant de fouiller de fond en comble l’habitation où le joueur et sa famille résident. Tout comme en France, les footballeurs sont ciblés par les cambrioleurs, et ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Benzema est victime de ces derniers. Il y a deux ans, la police espagnole avait démantelé un gang spécialisé dans les footballeurs, et le joueur du Real Madrid était déjà concerné comme certains de ses coéquipiers.