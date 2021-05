Zinedine Zidane, l'incroyable lettre au Real Madrid !

Dans : Liga.

Dans une lettre ouverte au Real Madrid, Zinedine Zidane dit pourquoi il a décidé de quitter les Merengue. Et Zizou ne rate pas sa cible.

Moins d’une semaine après l’annonce de son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane s’exprime ce lundi dans un courrier qu’il a transmis au quotidien sportif AS. Pour le technicien français, il s’agit de clairement faire connaître les raisons qui l’ont poussé à dire stop à Florentino Perez après une saison qui s’est terminée sans trophée pour la formation madrilène. Fidèle à ses habitudes, Zidane est très efficace et s’il se montre très sévère avec son président, il ne rejette pas ses responsabilités dans le bilan sportif très médiocre du Real Madrid en 2020-2021.

« En mai 2018, je suis parti, car après deux ans et demi avec tant de victoires et tant de trophées, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'un nouveau discours pour rester au top. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pars, car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme. Je connais le football et je connais les exigences d'un club comme Madrid, je sais que quand on ne gagne pas, il faut partir (...) Je suis né pour gagner et j'étais ici pour conquérir des trophées, mais au-delà de cela, il y a aussi les relations humaines, les émotions, la vie et j'ai le sentiment que ces choses n'ont pas été valorisées, que l’on n’a pas compris que cela contribue aussi à maintenir la dynamique d’un super club (...) J'aurais aimé que ces derniers mois ma relation avec le club et avec le président soit un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr que non, mais un peu plus de mémoire. Aujourd'hui, la durée de vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de deux saisons, pas beaucoup plus. Pour durer plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la renommée, plus importantes que tout. C'est pourquoi cela fait très mal quand je lis dans la presse, après une défaite, qu’ils allaient me virer si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m'a blessé, ainsi que toute l'équipe, parce que ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias (...) Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui étaient prêts à mourir avec moi. Quand les choses ont mal tourné, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires. Parce qu'ils croyaient en moi et qu'ils savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner la force et la confiance dont chacun a besoin dans son travail, que ce soit un joueur, un membre du staff ou tout autre employé du club. Je sais exactement ce dont une équipe a besoin », explique notamment Zinedine Zidane, qui répète aux supporters que son équipe et lui ont toujours donné 100% au Real Madrid. Bon courage à Florentino Perez pour faire digérer cela aux fans madrilènes.