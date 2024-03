Jules Koundé viré par le Barça cet été, le PSG à l'affût

Le FC Barcelone a plus que jamais besoin de vendre cet été pour se relancer. Plusieurs joueurs de l'effectif catalan sont mis sur le marché dont le Français Jules Koundé. Encore faut-il le convaincre de s'en aller.

Tout est à refaire pour le FC Barcelone cet été. L'ère Xavi se termine après trois années sur le banc pour l'ex-milieu. Une période marquée par un titre de champion d'Espagne mais aussi par une dernière saison plus difficile. L'exercice actuel marque un coup d'arrêt pour les Blaugranas en terme de jeu comme de résultats. A moins de gagner la Ligue des champions, la saison sera vierge de titre pour le Barça. Vu le niveau de l'équipe, recruter est indispensable. Il faudra d'abord renflouer les caisses du club, toujours dans le rouge vif.

Ainsi, le FC Barcelone doit vendre certains de ses cadres pour exister sur le marché des transferts. Le quotidien catalan Sport révèle les noms des deux joueurs sommés de s'en aller cet été. Il s'agit du Français Jules Koundé et du Brésilien Raphinha. Le Barça table sur le fait qu'ils possèdent une bonne valeur marchande mais aussi parce qu'ils seraient plus facilement remplacés dans l'effectif actuel. Raphinha est déjà devancé par Lamine Yamal dans les compositions d'équipe. Concernant Koundé, le Barça mise beaucoup sur ses jeunes pépites Pau Cubarsi (déjà titularisé en ce moment) et Chadi Riad (prêté actuellement au Betis).

💣❗🇫🇷 #CFC 🔵 #PSG❗

PSG and Chelsea have added Barcelona's French defender Jules Kounde to their short transfer list.



▪️The Catalans, who are experiencing financial problems, may allow Koundé to leave if an offer of 70/80M€ comes to the French player. https://t.co/vpoUIZxO8k pic.twitter.com/fZvO7pdsBz