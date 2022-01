Haaland humilie le Barça, il veut une grande équipe !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Erling Haaland est fortement convoité en Europe, notamment par le FC Barcelone. Les Catalans ont fait de sa venue une priorité, débutant déjà les discussions avec le Norvégien. Ce dernier leur a déjà donné ses conditions pour signer.

Séduisant, sachant bien s'exprimer, entreprenant et surtout doté un porte-feuille bien fourni : voilà les ingrédients que doivent réunir les clubs candidats à la venue d'Erling Braut Haaland. L'attaquant norvégien ne manque pas de prétendants mais l'équipe, voire le championnat, qu'il va choisir restent assez flou. Une chose est sûre, seules de solides écuries européennes ont une chance de pouvoir floquer le nom Haaland sur leur future tunique. Le FC Barcelone n'était pas forcément favori en vue de l'attirer. Toutefois, les Catalans sont très actifs sur le dossier et négocient en coulisses avec le clan Haaland. Le joueur, représenté par Mino Raiola et son père Alf-Inge, exige une offre salariale adéquate mais ce n'est pas le seul élément prédominant chez lui.

Haaland veut un grand Barça pour lui

"¿Qué pasa hermano?"



Erling Haaland has been practising his Spanish 👀 pic.twitter.com/jXWP1Uuoe2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2022

En contact avec le président du Barça, Joan Laporta, Erling Haaland a posé ses conditions pour une possible venue en Catalogne. Le quotidien catalan El Nacional révèle que le Norvégien exige un salaire de 30 millions d'euros annuels nets, ainsi qu'une prime à la signature de 50 millions d'euros qui serait partagée entre Erling, Alf-Inge Haaland et Mino Raiola. Des propositions financières déjà difficiles à assumer pour un club déjà gêné par sa masse salariale. Mais, ce n'est pas tout, Haaland a aussi donné ses envies sur le plan sportif. « Le vainqueur du Golden Boy 2020 veut s'assurer qu'il y aura une équipe compétitive, dans laquelle il sera la grande star, et la référence offensive. C'est la même chose que Leo Messi a demandé à Josep María Bartomeu, et cela a beaucoup de sens. », indique le quotidien catalan. Dans le cas contraire, le joueur veut alors avoir une clause libératoire du même montant que celui de son arrivée en Catalogne pour pouvoir quitter le club facilement, notamment si le Barça est à la peine sportivement. Des velléités qui peuvent paraître abusives mais que le FC Barcelone et Joan Laporta seraient prêt à suivre pour chiper Haaland à leurs concurrents.