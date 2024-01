Haaland après Mbappé, c'est fromage et dessert au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Alors que le Real Madrid aurait bouclé un accord avec Kylian Mbappé dans l’optique de la saison prochaine, le club merengue ne s’interdit pas de recruter la star du PSG… et Erling Haaland.

L’information publiée dimanche soir a fait l’effet d’une bombe, en France bien sûr mais également en Espagne. Kylian Mbappé aurait un accord avec le Real Madrid et devrait jouer dans la capitale espagnole la saison prochaine. L’information demande a être confirmée mais elle est à prendre au sérieux. L’attaquant de 25 ans pourrait disputer ses six derniers mois au PSG avant de filer au Real Madrid pour épauler Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo au sein de l’attaque madrilène. Un quatuor de feu auquel il va peut-être falloir ajouter un certain Erling Haaland.

A peine croyable, le Real Madrid ne s’interdit rien et envisage sérieusement de s’offrir le géant norvégien de Manchester City en plus du champion du monde français. Il faut dire que selon les informations du journal AS, une clause dans le contrat d’Erling Haaland le rend disponible pour seulement 100 millions d’euros au mercato estival de 2024 pour les clubs n'évoluant pas en Premier League. Cette clause s’applique donc au Real Madrid mais aussi au PSG et selon un dirigeant madrilène interrogé par AS, le club merengue a les moyens de recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le Real prêt à recruter Haaland ET Mbappé ?

« Notre économie est si solvable que nous pourrions même envisager de signer les deux, Mbappé et Haaland » affirme ce membre du board du Real Madrid. Autant dire que Florentino Pérez pourrait réaliser un double coup incroyable sur le marché des transferts en cas de signatures cumulées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. Deux signatures qui jetteraient le flou sur l’avenir de Vinicius et/ou de Rodrygo dans la capitale espagnole, car on voit mal le Real empiler autant de stars la saison prochaine en plus de Jude Bellingham. Quoi qu’il en soit, le vice-champion d’Espagne en titre semble bien à l’aube d’une nouvelle ère galactique, pour le plus grand plaisir de son président et des supporters.