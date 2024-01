Guardiola de retour au Barça, El Chiringuito lâche une bombe

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone se prépare à vivre un été agité puisque l’entraîneur Xavi a d’ores et déjà annoncé son départ à la fin de la saison alors que les résultats actuels sont très loin des attentes en Catalogne.

La défaite fracassante face à Villarreal samedi soir fut celle de trop pour Xavi, qui a pris la parole après la rencontre pour annoncer son départ du FC Barcelone en fin de saison. « Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle » a annoncé l’actuel coach du club catalan, prenant tout le monde à contrepied tant personne n’avait vu venir cette annonce tonitruante.

Joan Laporta a six mois pour trouver le coach idéal afin de relancer son club, qui -sauf surprise extraordinaire- ne sera pas champion d’Espagne cette saison. Les noms de Thiago Motta, Roberto De Zerbi, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Mikel Arteta, Jürgen Klopp et même de José Mourinho ont été évoqués. Mais à en croire les informations d’El Chiringuito, la priorité de Joan Laporta se nomme… Pep Guardiola. En effet, le média espagnol affirme que le président du FC Barcelone rêve de faire revenir celui qu’il avait nommé à la tête de l’équipe en 2008.

Guardiola au Barça, financièrement ce sera difficile

Le patron du Barça sait qu’il sera « compliqué voire impossible » de déloger Pep Guardiola de Manchester City, mais l’homme d’affaires catalan a bien l’intention de tenter sa chance afin de n’avoir aucun regret avant d’explorer les autres pistes à sa disposition. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, Pep Guardiola touche plus de 20 millions d’euros par an en Angleterre, un salaire que le FC Barcelone ne sera pas en mesure de lui verser. La tâche s’annonce donc très compliquée pour le club barcelonais mais qui ne tente rien n’a rien et Joan Laporta n’a pas l’intention d’avoir des regrets et va donc tout faire pour convaincre Pep Guardiola de venir au chevet de son club de cœur. En cas de refus, les pistes à explorer seront nombreuses et difficile de savoir laquelle a la préférence du board barcelonais.