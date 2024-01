Griezmann a humilié Vinicius, Simeone a adoré

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Buteur contre le Real Madrid (4-2 ap) en Coupe du Roi jeudi, Antoine Griezmann a largement contribué à la qualification de l’Atlético Madrid. L’attaquant français a fait le bonheur des supporters et de son entraîneur Diego Simeone, épaté par son duel avec Vinicius Junior sur l’action de son but.

« Un footballeur magique comme Antoine Griezmann est apparu. Il a marqué ce but après un duel avec Vinicius, un joueur très rapide. Vinicius a essayé de ne pas le laisser passer. On a cru qu'il allait y avoir penalty, puis Antoine a semblé pouvoir lui échapper, il a semblé ensuite qu'il allait perdre le ballon, mais finalement il l'a mis dans la lucarne gauche. Nous avons la chance de l'avoir avec nous, nous avons la chance qu'il veuille être avec nous. Espérons que nous pourrons en profiter et qu'il continuera à nous offrir des soirées comme celle d'aujourd'hui (jeudi) », a réagi le coach argentin.