Griezmann hanté par ses mauvais souvenirs du Barça

Par Eric Bethsy

En déplacement à Barcelone dimanche, Antoine Griezmann repense forcément à son échec avec les Blaugrana. L’attaquant de l’Atlético Madrid a notamment connu une première saison compliquée en Catalogne, où l’entente avec ses coéquipiers ne s’est pas suffisamment développée.

Antoine Griezmann n’a pas oublié. Depuis quelques mois, l’attaquant de l’Atlético Madrid a retrouvé le sourire et son meilleur niveau. Mais le Français reste marqué par son échec au FC Barcelone. L’ancien joueur de la Real Sociedad a notamment vécu des débuts difficiles. « La première année a été compliquée, j’étais remplaçant, je ne jouais pas, j’étais dans un autre système, à un autre poste, a confié l’international tricolore à DAZN. J’ai dû m’habituer à tout ça. » En réalité, Antoine Griezmann ne s’est jamais vraiment adapté.

Griezmann a aimé sa deuxième saison

L’ex-Blaugrana n’était pas parvenu à développer les automatismes nécessaires avec ses coéquipiers, et surtout avec Lionel Messi, que l’on accusait de ne pas faciliter leur entente sur le terrain. Cela n’avait pas empêché Antoine Griezmann de mieux réussir sa deuxième saison au Barça. « J’ai aimé ma deuxième année, je l’ai appréciée », s’est souvenu le vice-champion du monde, beaucoup plus épanoui dans la capitale espagnole et sous les ordres de l’entraîneur Diego Simeone, qui lui a redonné les clés de son équipe. Résultat, l’Atlético Madrid réalise une très belle deuxième partie de saison.

A tel point que l’on se demande si les Colchoneros n’auraient pas pu rivaliser avec le Barça pour le titre avec un meilleur début d’exercice. « On ne peut pas se poser cette question, parce qu'on joue à un très haut niveau, on gagne tous les matchs. Tu commences à penser et à te poser des questions. Mais le football c'est comme ça. Maintenant on est sur une autre dynamique et il faut profiter de ce que l'on a. Un match très alléchant nous attend, on essaiera d'aller là-vas pour gagner et prendre les trois points », a annoncé Antoine Griezmann avant le choc au Camp Nou dimanche.