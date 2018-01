Griezmann, Dembélé, Coutinho… Le Barça inquiète Abidal

Dans : Liga, Mercato.

Longtemps critiqué pour ses choix au mercato, le FC Barcelone a complètement changé de stratégie.

Depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain l’été dernier, le club catalan privilégie de potentiels titulaires, et non des joueurs susceptibles de renforcer son banc. Ainsi, le Barça n’a pas hésité à miser une fortune sur l’ailier français Ousmane Dembélé. Avant d’arracher Philippe Coutinho à Liverpool cet hiver. Et l’opération pourrait continuer au prochain mercato estival puisque l’attaquant de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann, est déjà annoncé chez les Blaugrana. Une excellente nouvelle pour Eric Abidal même si l’ambassadeur du Barça s’interroge sur ces transferts.

« Dans le football, le plus important c'est l'avenir. C'est mieux d'avoir les meilleurs joueurs dans ton équipe, et le fait d'avoir Griezmann dans ton camp est toujours un avantage. Mais si tu mets Suarez, Messi et Griezmann... pourquoi avoir recruté Dembélé ? On peut se poser des questions, a réagi l’ancien joueur du FCB sur la Cadena SER. Si tu fais signer Coutinho, quelqu'un ira sur le banc. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'attirer de grands joueurs, mais cela dépend de la vision du club. » L’autre interrogation concerne le centre de formation, ancien point fort du Barça désormais oublié.