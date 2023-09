Greenwood à Getafe, ça vire déjà au n’importe quoi

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Son arrivée a beaucoup surpris, mais Mason Greenwood a lancé sa saison avec Getafe. Avec deux polémiques également, pour lesquelles il est totalement innocent.

Ancien prodige du football anglais, Mason Greenwood a vu sa carrière être mise entre parenthèse à partir de janvier 2022, quand il a été accusé par sa compagne de tentative de viol et de violences conjugales, photos et témoignages à l’appui. Suspendu depuis par son club comme ses sponsors, l’attaquant britannique a coupé du football pendant un an, avant que les charges ne soient abandonnées, notamment en raison du retrait de témoins clés. Manchester United a procédé à une enquête interne, mais a préféré se séparer de Greenwood, qui est parti en prêt du côté de Getafe. Une arrivée qui a fait un énorme boucan dans la banlieue de Madrid, avec notamment des ventes de maillots qui ont explosé pour celui qui fut international anglais à seulement 18 ans.

L'entraineur de Getafe change de version

Dans le groupe et apparu quelques minutes contre Osasuna, l’attaquant a été victime de chants injurieux et menaçants à son encontre, le public visiteur du club de Pampelune, un peu trop habitué aux corridas visiblement, ayant tout simplement réclamé sa mise à mort. Une enquête est désormais en cours car ces chants ont été notés dans le rapport du délégué.

Passeur décisif lors de ce match, Greenwood a aussi été au coeur d’une étrange polémique, puisque son entraineur a déclaré avant la rencontre que c’était grâce à Jude Bellingham que le jeune attaquant avait rejoint la capitale espagnole. Une manière de sous-entendre que les deux Anglais étaient proches, ce qui a fortement déplu au joueur du Real Madrid, qui a demandé, et obtenu, des excuses à ce sujet. « Mason (Greenwood) est ami avec Jude Bellingham. Il lui a conseillé de venir dans le championnat espagnol, avait expliqué José Bordalas, avant de faire demi-tour. Je voulais dissiper un malentendu. J'ai dit que Mason Greenwood était venu à Getafe parce qu'il avait parlé à Bellingham. Il m'a été précisé que ce n'était pas le cas. Je m'en excuse. Mason est arrivé d'une manière différente. Il nous intéressait, ils me l'ont proposé et nous étions très intéressés. Je voulais juste clarifier cela, ce n'était pas une mauvaise intention », a livré l’entraîneur de Getafe, qui vient de comprendre que le cas Greenwood restait très sensible en Angleterre. Puisque Manchester United craignait une grande colère de ses fans en cas de réintégration du natif de Wibsey dans son équipe cet été.