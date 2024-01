Gravement accusé, Ancelotti ressort un dossier sur le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Vainqueur face à Almeria (3-2) dimanche dernier, le Real Madrid avait bénéficié de décisions arbitrales litigieuses. De quoi provoquer une énorme polémique notamment alimentée par Joan Laporta. Sans surprise, la déclaration du président du FC Barcelone n’a pas plu aux Madrilènes.

En Espagne, les arbitres sont plus que jamais sous pression. Les officiels de Liga doivent composer avec un contexte difficile depuis la victoire renversante du Real Madrid contre Almeria le week-end dernier. Les Merengue, menés 2-0 à domicile à la mi-temps, ont totalement inversé la tendance grâce à des décisions litigieuses prises à l’initiative de la VAR. Cette rencontre a donc suscité de nombreuses critiques et accusations. En tant que rival et concurrent de la Maison Blanche, le FC Barcelone ne pouvait pas rester muet.

Laporta remis à sa place

« Ce qui s'est passé au Bernabéu est une honte, lâchait le président catalan Joan Laporta lundi dernier. Je pense que le corps arbitral doit donner des réponses sur une série de pressions qui ont eu lieu tout au long de la saison avec les arbitres. S’ils ne donnent pas de réponses, nous serons très inquiets parce que nous avons l'impression qu’il y a un abandon de poste. » Sans surprise, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été invité à réagir ce vendredi en conférence de presse. Et sa réponse a été piquante.

🚨 ANCELOTTI noquea a LAPORTA 🚨 pic.twitter.com/4NpzKzn8EK — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) January 26, 2024

« Je n'aime pas entrer dans ce genre de polémiques, de paroles. On a beaucoup parlé cette semaine. Ils ont beaucoup parlé... Je pense la même chose qu'auparavant. Il ne faut pas détourner l'attention parce que tout le monde sait ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le football espagnol. Voilà où est le problème du football espagnol. La Liga n'est pas falsifiée. Il y a eu un problème dans le football espagnol. Mais la justice est en train d'enquêter, il faut lui laisser du temps et attendre. C'est ça le problème du football espagnol ces 20 dernières années », a souligné l’Italien en référence à l’affaire Negreira, dans laquelle le Barça est accusé d’avoir corrompu l’ancien responsable des arbitres de Liga.