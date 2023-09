Golden Boy ‍: Bellingham prend la tête, merci Taylor Swift

Dans : Liga.

En concurrence avec le Blaugrana Alejandro Balde, Jude Bellingham a pris de l’avance dans les votes pour le Golden Boy 2023. Le milieu du Real Madrid a profité d’un buzz sur les réseaux sociaux, où une ancienne déclaration du latéral gauche du FC Barcelone sur la chanteuse Taylor Swift a refait surface.

Le FC Barcelone va-t-il remporter le Golden Boy pour la troisième fois consécutive ? Après Pedri en 2021 et Gavi un an plus tard, leur coéquipier Alejandro Balde fait partie des favoris pour le titre du meilleur jeune de l’année, décerné par le quotidien italien Tuttosport. Le latéral gauche du Barça sort d’une saison aboutie durant laquelle il a notamment contribué au sacre de son équipe en Liga.

La remontada de Bellingham

Suffisant pour obtenir les faveurs des journalistes, du jury et du public ? En ce qui concerne la troisième catégorie citée, rien n’est moins sûr. Tout allait bien il n’y a pas si longtemps puisque le Blaugrana dominait les débats. Seulement voilà, un supporter du Real Madrid, qui milite donc pour Jude Bellingham, a interpellé les fans de Taylor Swift (les Swifties) pour leur rappeler une ancienne déclaration d’Alejandro Balde sur la chanteuse.

Hey Swifties! 🫵👋 we can’t let this Balde guy win the golden boy award 😡💅 Vote for Jude Bellingham here 🫠👇



« Est-ce que j'aime Taylor Swift ? Non je n'aime pas sa musique », avait lâché l’international espagnol. « Hey les Swifties, on ne peut pas laisser ce gars Alejandro Balde gagner le prix du Golden Boy. Votez pour Jude Bellingham ici », a donc demandé le supporter merengue. Résultat, sa publication a été massivement reprise sur le réseau social X. Et le milieu du Real Madrid est passé de 30 à 86% des votes en quelques heures !

Dans le même temps, Alejandro Balde, qui a perdu la tête du classement, passait de 43 à 11% et le chiffre continue de baisser. A noter que des supporters du Bayern Munich s'en mêlent et font passer Jamal Musiala, autre candidat au Golden Boy, pour un fan de Taylor Swift. Espérons que cette bataille ne sera pas décisive pour l’attribution de la récompense.