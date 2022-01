Bétis-Séville définitivement arrêté après le jet d'une barre sur un joueur !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le derby andalou entre le Bétis et le FC Séville a été définitivement interrompu après qu'un joueur ait reçu une barre, à priori en plastique, lancée des tribunes, sur la tête.

Les deux clubs de Séville s'affrontaient ce samedi soir dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du Roi, et malheureusement la rencontre a été stoppé à la 40 minute, alors que Nabil Fekir venait d'égaliser pour le Bétis (1-1). Présent dans sa surface de réparation, Joan Jordan, le joueur du FC Séville, a reçu une barre sur la tête et s'est écroulé sous la violence du choc, mais heureusement il a rapidement repris ses esprits. L'arbitre a évidemment renvoyé immédiatement les deux équipes vers les vestiaires. Et après plus de 30 minutes de tergiversations dans les coulisses, la Fédération espagnole a annoncé que la rencontre était définitivement interrompuée..