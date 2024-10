Futur coach du Barça, Iniesta conseille déjà Yamal

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Jeune retraité, Andrés Iniesta se dirige vers une carrière d’entraîneur. L’ancien milieu de terrain rêve d’entraîner le FC Barcelone, son club de cœur où évolue le jeune Lamine Yamal à qu’il a déjà donné de précieux conseils.

Andrés Iniesta a certes raccroché les crampons la semaine dernière. Mais l’Espagnol ne compte pas quitter le monde du football. Dans un avenir proche, l’ancien milieu de terrain espère devenir entraîneur, avec le rêve assumé de s’asseoir sur le banc du FC Barcelone. « C'est un défi incroyable pour n'importe quel entraîneur, et surtout pour les techniciens qui ont été joueurs ici, qui ont une histoire derrière eux, a reconnu le joueur emblématique du Barça dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. C'est un défi majeur. »

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

D’ici là, sa deuxième carrière passera par des postes moins prestigieux. Andrés Iniesta aura sûrement besoin de quelques années d’expérience avant d’atteindre son objectif. Mais qui sait, la légende du Barça pourrait bien devenir le coach du tout jeune Lamine Yamal, destiné à porter les Blaugrana pour un moment. « Ce n'est pas normal comparé à ce qui l'est d'habitude. Ce qu'il fait jusqu'à maintenant n'est pas normal », a encensé le champion du monde 2010.

Iniesta s'adresse au clan Yamal

« Le défi, c'est que son entourage et tous ceux qui l'accompagnent le guident dans son évolution. Il a 17 ans, il a toute sa carrière devant lui et ce qu'il doit faire, c'est continuer à prendre du plaisir avec cette joie et la liberté qu'il avait quand il jouait dans la cour de l'école. Pour cela, tous ceux qui l'entourent doivent l'accompagner pour que sa progression continue chaque année. Il devra se dépasser chaque année, c'est l'exigence qu'il aura au Barça et en sélection, ce n'est pas facile », a prévenu Andrés Iniesta, bien placé pour conseiller l’ailier de 17 ans.