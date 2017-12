Foot : Cristiano Ronaldo c'est pas ET l'extra-terrestre, c'est un dieu qui le dit

Dans : Liga, Foot Europeen.

Dans quelques jours, le jury réuni par France-Football attribuera le Ballon d'Or et sauf énorme surprise, Cristiano Ronaldo, qui a tout gagné cette saison avec le Real Madrid, raflera encore la mise, rejoignant ainsi Lionel Messi, l'Argentin ayant gagné lui cinq fois le Ballon d'Or. Convaincu que le titre de meilleur footballeur du monde n'échappera pas à Cr7, Zinedine Zidane a évoqué Cristiano Ronaldo, dont il ne fait pas un extra-terrestre, mais juste un joueur qui n'a pas son équivalent actuellement sur la planète. Et Zizou s'y connaît en la matière.

« S’il est inhumain ? Non, car c’est un humain, mais par contre il est différent des autres. C’est ce qui le caractérise. C’est un joueur hors norme et je pense qu’il va avoir son cinquième Ballon d’or parce que sa saison dernière a été juste incroyable et extraordinaire. Il le mérite, mais ça ne me surprend pas, car il a toujours l’ambition d’en gagner un sixième, un septième... », a prévenu Zinedine Zidane, conscient d'avoir dans son effectif un joueur totalement hors du commun en la personne de Cristiano Ronaldo.