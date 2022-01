Ferran Torres attendra, le Barça pris à la gorge

Ferran Torres est arrivé à Barcelone contre 55 millions d'euros dès le début du mercato hivernal. L'ancien joueur de Manchester City va devoir attendre avant de jouer, notamment à cause d'une masse salariale bien trop importante chez les Blaugranas.

Ferran Torres est arrivé en Catalogne avec l'étiquette de recrue phare mais surtout de possible sauveur de l'attaque barcelonaise. Bien inoffensif avec des statistiques à faire peur ses plus fidèles socios, le Barça a besoin de sang neuf et de talent dans ce secteur. Barré par Pep Guardiola à Manchester City, Ferran Torres apparaît comme la recrue idéale pour le club catalan. Toutefois, pour le moment, les supporters blaugranas peuvent encore attendre pour voir le joueur en action au Camp Nou. D'abord, parce qu'il a été testé positif au Covid ces dernières heures. Ensuite, parce que même négatif, il n'aurait pu disputer la moindre rencontre.

En effet, les limites salariales fixées par la Liga jouent encore des tours au club catalan. A cause d'une masse salariale trop importante, le nom de Ferran Torres ne peut être inscrit sur les listes par le club comme l'a confirmé l'entraîneur Xavi devant la presse. « Ferran Torres a de nouveau été testé positif au Covid-19 aujourd’hui, il ne sera pas disponible ce week-end. Mateu Alemany travaille pour pouvoir l'inscrire. Il y a beaucoup de confiance pour pouvoir l'inscrire. Cela dépend de la masse salariale. »

Barcelona director Mateu Alemany: “We can’t register Ferrán Torres yet, Philippe Coutinho loan to Aston Villa is not enough”. 🔴 #FCB



“But we’ve now operations underway in order to register Ferrán - talks are ongoing”.